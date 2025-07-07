В приложении "Армия+" появились новые цифровые рапорты для военных

В приложении "Армия+" появилось шесть новых типов электронных рапортов, значительно упрощающих подачу запросов для военных.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Цифровые услуги для военных

В приложении "Армия+" добавлено шесть новых электронных рапортов.

Теперь военные могут оперативно подавать рапорты по:

увольнение со службы после плена;

заочного обучения во время службы;

назначение на временное исполнение обязанностей (ВИО);

начала ВИО;

продолжение службы для непригодных;

изменения персональных данных.

Все рапорты имеют понятную структуру и подробные объяснения, позволяющие оформить и представить их в считанные минуты.

Всего в приложении доступно 42 вида рапортов, которые уже подали более 600 тысяч раз.

Что известно об "Армии+" и рапортах

Презентация мобильного приложения для военнослужащих прошла 8 августа 2024 года. В ходе мероприятия президент Зеленский отметил, что цель применения – освободить украинскую армию от бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на "устаревшую и никому ненужную" бюрократию.

Всего с 8 августа 2024 года в приложении "Армия+" авторизовалось более 680 тысяч военнослужащих.

С момента запуска было полностью обработано более 570 тысяч рапортов, причем 60% были согласованы. Чаще военнослужащие подавали оздоровительные рапорты (28%), заявления на годовой отпуск (23%) и запросы на смену места службы (21%).

Недавно в мобильном приложении "Армия+" появилось шесть новых электронных рапортов, упрощающих процедуру увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья.