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У застосунку "Армія+" з’явилися нові цифрові рапорти для військових

"Армія+"
Як подати рапорт онлайн / Міноборони

У застосунку “Армія+” з’явилися шість нових типів електронних рапортів, які значно спрощують подачу запитів для військових.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Цифрові послуги для військових

У застосунку "Армія+" додано шість нових електронних рапортів.

Тепер військові можуть оперативно подавати рапорти щодо:

  • звільнення зі служби після полону;
  • заочного навчання під час служби;
  • призначення на тимчасове виконання обов’язків (ТВО);
  • початку ТВО;
  • продовження служби для непридатних;
  • зміни персональних даних.

Усі рапорти мають зрозумілу структуру і детальні пояснення, що дозволяє оформити та подати їх за лічені хвилини.

Загалом у застосунку доступно 42 види рапортів, які вже подали понад 600 тисяч разів.

Що відомо про "Армія+" та рапорти

Презентація мобільного додатку для військовослужбовців відбулася 8 серпня 2024 року. Під час заходу президент Зеленський зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на "застарілу і нікому непотрібну" бюрократію.

Загалом з 8 серпня 2024 року в застосунку "Армія+" авторизувалося понад 680 тисяч військовослужбовців.

З моменту запуску було повністю оброблено понад 570 тисяч рапортів, причому 60% з них були погоджені. Найчастіше військовослужбовці подавали оздоровчі рапорти (28%), заяви на річну відпустку (23%) та запити на зміну місця служби (21%).

Нещодавно, у мобільному додатку "Армія+" з'явилося шість нових електронних рапортів, які спрощують процедуру звільнення з військової служби за сімейними обставинами або станом здоров'я. 

Автор:
Ольга Опенько