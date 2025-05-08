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В прошлом году страны ЕС экспортировали в Украину товаров на сумму 42,8 млрд евро

порт, море, корабль, контейнеры
ЕС экспортировал в Украину товаров на сумму 42,8 млрд. евро. / Freepik

В 2024 году страны-члены Европейского Союза экспортировали в Украину товаров на сумму 42,8 млрд евро, а импортировали — на 24,5 млрд евро, что привело к положительному сальдо торгового баланса в размере 18,3 млрд евро.

Об этом сообщает Eurostat, официальный сайт ЕС.

По сравнению с 2023 годом рост экспорта и импорта составил 9,4% и 7,0% соответственно. Основными экспортными товарами в Украину стали:

  • топливо — €6,8 млрд;
  • электрооборудование — €4,3 млрд;
  • автомобили — €4,2 млрд.

По сравнению с 2021 годом больше вырос экспорт топлива (на €4,1 млрд), поскольку Украина отказалась от его импорта из России и Беларуси. Импорт топлива из этих стран был частично заменен импортом из ЕС.

Основными товарными группами, импортировавшимися из Украины в ЕС в 2024 году, стали:

  • сельскохозяйственная продукция — 4,4 млрд евро;
  • животные или растительные жиры и масла – 3,1 млрд евро;
  • семена масличных растений и связанные с ними продукты – 2,5 млрд евро.

По сравнению с 2021 годом импорт зерновых увеличился на 2,7 млрд евро, животных и растительных жиров и масел — на 1,0 млрд евро, а масличных семян и связанных с ними продуктов — на 1,1 млрд евро.

Напомним, станом на 1 мая 2025 года Украина экспортировала 494 тыс. тонн сахара с начала 2024/25 маркетингового года (с 1 сентября 2024 года).

Автор:
Татьяна Ковальчук