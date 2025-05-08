Минулого року країни ЄС експортували в Україну товарів на суму 42,8 млрд євро

У 2024 році країни-члени Європейського Союзу експортували в Україну товарів на суму 42,8 млрд євро, а імпортували — на 24,5 млрд євро, що призвело до позитивного сальдо торгового балансу у розмірі 18,3 млрд євро.

Про це повідомляє Eurostat, офіційний сайт ЄС.

Порівняно з 2023 роком зростання експорту та імпорту склало 9,4% та 7,0% відповідно. Основними експортними товарами в Україну стали:

паливо — €6,8 млрд;

електрообладнання — €4,3 млрд;

автомобілі — €4,2 млрд.

У порівнянні з 2021 роком найбільше виріс експорт палива (на €4,1 млрд), оскільки Україна відмовилася від його імпорту з Росії та Білорусі. Імпорт палива з цих країн частково був замінений імпортом із ЄС.

Основними товарними групами, що імпортувалися з України в ЄС у 2024 році, стали:

сільськогосподарська продукція — 4,4 млрд євро;

тваринні або рослинні жири та олії — 3,1 млрд євро;

насіння олійних рослин та пов'язані з ними продукти — 2,5 млрд євро.

Порівняно з 2021 роком імпорт зернових збільшився на 2,7 млрд євро, тваринних та рослинних жирів і олій — на 1,0 млрд євро, а олійного насіння та пов'язаних з ними продуктів — на 1,1 млрд євро.

Нагадаємо, станом на 1 травня 2025 року Україна експортувала 494 тис. тонн цукру з початку 2024/25 маркетингового року (з 1 вересня 2024-го).