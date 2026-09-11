В реки Закарпатья выпустили более 17 тысяч краснокнижных рыб

В водоемы Закарпатья выпустили 17 412 особей хариуса европейского, занесенного в Красную книгу Украины. Рыбу вырастили за счет государственного бюджета, а в ближайшее время региональные реки планируют зарыбить молодежью дунайского лосося.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Госрыбагентство.

Рыбопосадочный материал вырастили на форелевом заводе "Лопушно", который относится к сфере управления Госрыбагентства. Средний вес одной особи составил 5,45 г.

Молодежь хариуса выпустили в притоки Черной Тисы, реку Красношурку - приток Тересвы, реку Рику и ее притоки, а также в Тереблю на территории Национального природного парка "Синевир".

Хариус европейский принадлежит к семейству лососевых и обитает в чистых горных реках с высоким содержанием кислорода. Вид занесен в Красную книгу Украины.

Госрыбагентство планирует продолжить возобновление аборигенных видов рыб в Закарпатье. Следующим этапом должен стать выпуск у реки молодежи дунайского лосося или головатики.

Напомним, в 2026 году государство запланировало масштабное зарыбление водоемов в разных регионах Украины. Программа предусматривает, в частности, восстановление популяций аборигенных видов – щуки, судака и сома.