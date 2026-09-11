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У річки Закарпаття випустили понад 17 тисяч червонокнижних риб

У річки Закарпаття випустили понад 17 тисяч червонокнижних риб
У річки Закарпаття випустили понад 17 тисяч червонокнижних риб

У водойми Закарпаття випустили 17 412 особин харіуса європейського, занесеного до Червоної книги України. Рибу виростили коштом державного бюджету, а найближчим часом регіональні річки планують також зарибити молоддю дунайського лосося.

Про це інформує Dilo з посиланням на Держрибагентство.

Рибопосадковий матеріал виростили на форелевому заводі "Лопушно", який належить до сфери управління Держрибагентства. Середня вага однієї особини становила 5,45 г.

Молодь харіуса випустили у притоки Чорної Тиси, річку Красношурку — притоку Тересви, річку Ріку та її притоки, а також у Тереблю на території Національного природного парку "Синевир".

Харіус європейський належить до родини лососевих і мешкає у чистих гірських річках із високим вмістом кисню. Вид занесений до Червоної книги України.

Держрибагентство планує продовжити відновлення аборигенних видів риб на Закарпатті. Наступним етапом має стати випуск у річки молоді дунайського лосося, або головатиці.

Нагадаємо, у 2026 році держава запланувала масштабне зариблення водойм у різних регіонах України. Програма передбачає, зокрема, відновлення популяцій аборигенних видів — щуки, судака та сома.

Автор:
Тетяна Гойденко

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