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В "Резерв+" произошел масштабный сбой: что известно и когда заработает
26 июня в работе приложения "Резерв+" произошел сбой. Пользователи сталкиваются с техническими проблемами при попытке войти в систему.
Об этом сообщает Delo.ua.
Утром пользователи приложения "Резерв+" наблюдали проблемы с доступом – при попытке входа появляется сообщение: "У нас техническая проблема".
В Министерстве обороны подтвердили временные затруднения в работе приложения.
"В настоящее время наблюдаются технические перебои в работе приложения Резерв+. Наши специалисты уже работают над устранением проблемы", — отмечают в ведомстве.
Ожидается, что в течение нескольких часов система стабилизируется.
В случае необходимости Минобороны советует воспользоваться PDF-версией военно-учетного документа.
Про "Резерв+"
"Резерв+" — украинское мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины. Приложение позволяет призывникам, военнообязанным и резервистам обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ.
В "Резерв+" появилась дата прохождения медосмотра в электронных направлениях на ВЛК. Это позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаги и длинные очереди.
Также в приложении "Резерв+" есть возможность подать заявку на заключение добровольного годового контракта в рамках проекта Минобороны "Контракт 18-24" всего за несколько секунд.