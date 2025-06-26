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В "Резерв+" произошел масштабный сбой: что известно и когда заработает

Резерв+
Резерв+ временно не работай / Минобороны

26 июня в работе приложения "Резерв+" произошел сбой. Пользователи сталкиваются с техническими проблемами при попытке войти в систему.

Об этом сообщает Delo.ua.

Утром пользователи приложения "Резерв+" наблюдали проблемы с доступом – при попытке входа появляется сообщение: "У нас техническая проблема".

Фото 2 — В "Резерв+" произошел масштабный сбой: что известно и когда заработает

В Министерстве обороны подтвердили временные затруднения в работе приложения.

"В настоящее время наблюдаются технические перебои в работе приложения Резерв+. Наши специалисты уже работают над устранением проблемы", — отмечают в ведомстве.

Ожидается, что в течение нескольких часов система стабилизируется.

В случае необходимости Минобороны советует воспользоваться PDF-версией военно-учетного документа.

Про "Резерв+"

"Резерв+" — украинское мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины. Приложение позволяет призывникам, военнообязанным и резервистам обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ.

  В   "Резерв+" появилась дата прохождения медосмотра   в электронных направлениях на ВЛК. Это позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаги и длинные очереди.

Также в приложении "Резерв+" есть возможность подать заявку на заключение добровольного годового контракта в рамках проекта Минобороны "Контракт 18-24" всего за несколько секунд.

Автор:
Светлана Манько