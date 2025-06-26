У "Резерв+" стався масштабний збій: що відомо та коли запрацює

26 червня, у роботі застосунку "Резерв+" стався збій. Користувачі стикаються з технічними проблемами під час спроби увійти до системи.

Про це повідомляє Delo.ua.

Зранку користувачі застосунку "Резерв+" спостерігали проблеми з доступом — при спробі входу з’являється повідомлення: "У нас технічна проблема".

У Міністерстві оборони підтвердили тимчасові труднощі в роботі застосунку.

"Наразі спостерігаються технічні перебої у роботі застосунку Резерв+. Наші фахівці вже працюють над усуненням проблеми", - наголошують у відомстві.

Очікується, що впродовж кількох годин система стабілізується.

У разі потреби Міноборони радить скористатися PDF-версією військово-облікового документа.

Про "Резерв+"

"Резерв+" — український мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України. Застосунок дає змогу призовникам, військовозобов’язаним та резервістам оновити свої облікові дані та отримати електронний військово-обліковий документ.

У "Резерв+" з'явилася дата проходження медогляду в електронних направленнях на ВЛК. Це дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг. Військовозобов’язаний тепер зможе одразу вирушити до визначеного медзакладу у чітку дату і пройти огляд у конкретні терміни.

Також у застосунку "Резерв+" є можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони "Контракт 18-24" всього за кілька секунд.