В российских беспилотниках, атаковавших Украину в 2025 году, обнаружили SIM-карты литовского мобильного оператора Tele2. По меньшей мере, восемь таких карточек приобрели и активировали еще в 2024 году. После журналистского расследования Европейская комиссия призвала страны ЕС проверить возможные случаи использования европейских SIM-карт российскими военными.

Как пишет Dilo, об этом сообщает литовское издание 15min.

Как литовские SIM-карты попали в русские дроны

По результатам журналистского расследования, по меньшей мере восемь SIM-карт, найденных в российских беспилотниках, были приобретены и активированы в Литве в 2024 году.

Пока неизвестно, каким именно путем эти карты попали в Россию и оказались в военных беспилотниках, атаковавших Украину.

В компании Tele2, которой принадлежат SIM-карты, предполагают, что их могли приобрести через посредников. По одной из версий, такие посредники скупают SIM-карты, активируют их, а затем перепродают другим покупателям.

Это могло позволить обойти ограничения и усложнить установку конечных пользователей карт.

Еврокомиссия отреагировала на использование SIM-карт ЕС в российском оружии

После обнародования результатов расследования Европейская комиссия обратилась в страны Евросоюза с призывом проверять случаи предполагаемого использования европейских SIM-карт российскими военными.

Речь идет о необходимости выяснить обстоятельства попадания карт мобильных операторов ЕС в российские беспилотники и проверить возможные каналы их поставки.

Обнаружение таких SIM-карт свидетельствует о том, что российские военные могут использовать телекоммуникационную инфраструктуру европейских стран для обеспечения работы своих беспилотных систем.

Польские и украинские SIM-карты также находили в русских дронах

Случаи использования российскими беспилотниками SIM-карт европейских операторов фиксировали и раньше.

В частности, SIM-карты польских мобильных операторов обнаруживались в российских дронах, сбитых над территорией Польши.

Кроме того, в мае 2026 года украинские правоохранители разоблачили масштабную сеть поставок SIM-карт для российских ударных беспилотников. По данным следствия, общее обращение средств на счетах участников этой схемы превысило 60 млн грн.

Таким образом, использование SIM-карт иностранных мобильных операторов в российских беспилотниках стало предметом расследований сразу в нескольких европейских странах.

Ранее сообщалось, что в ноябре в Китае вступили в силу новые правила экспортного контроля, касающиеся комплектующих, используемых в производстве российских ударных дронов.