- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
В российских дронах обнаружили SIM-карты из Литвы: Еврокомиссия призвала ЕС к расследованию
В российских беспилотниках, атаковавших Украину в 2025 году, обнаружили SIM-карты литовского мобильного оператора Tele2. По меньшей мере, восемь таких карточек приобрели и активировали еще в 2024 году. После журналистского расследования Европейская комиссия призвала страны ЕС проверить возможные случаи использования европейских SIM-карт российскими военными.
Как пишет Dilo, об этом сообщает литовское издание 15min.
Как литовские SIM-карты попали в русские дроны
По результатам журналистского расследования, по меньшей мере восемь SIM-карт, найденных в российских беспилотниках, были приобретены и активированы в Литве в 2024 году.
Пока неизвестно, каким именно путем эти карты попали в Россию и оказались в военных беспилотниках, атаковавших Украину.
В компании Tele2, которой принадлежат SIM-карты, предполагают, что их могли приобрести через посредников. По одной из версий, такие посредники скупают SIM-карты, активируют их, а затем перепродают другим покупателям.
Это могло позволить обойти ограничения и усложнить установку конечных пользователей карт.
Еврокомиссия отреагировала на использование SIM-карт ЕС в российском оружии
После обнародования результатов расследования Европейская комиссия обратилась в страны Евросоюза с призывом проверять случаи предполагаемого использования европейских SIM-карт российскими военными.
Речь идет о необходимости выяснить обстоятельства попадания карт мобильных операторов ЕС в российские беспилотники и проверить возможные каналы их поставки.
Обнаружение таких SIM-карт свидетельствует о том, что российские военные могут использовать телекоммуникационную инфраструктуру европейских стран для обеспечения работы своих беспилотных систем.
Польские и украинские SIM-карты также находили в русских дронах
Случаи использования российскими беспилотниками SIM-карт европейских операторов фиксировали и раньше.
В частности, SIM-карты польских мобильных операторов обнаруживались в российских дронах, сбитых над территорией Польши.
Кроме того, в мае 2026 года украинские правоохранители разоблачили масштабную сеть поставок SIM-карт для российских ударных беспилотников. По данным следствия, общее обращение средств на счетах участников этой схемы превысило 60 млн грн.
Таким образом, использование SIM-карт иностранных мобильных операторов в российских беспилотниках стало предметом расследований сразу в нескольких европейских странах.
Ранее сообщалось, что в ноябре в Китае вступили в силу новые правила экспортного контроля, касающиеся комплектующих, используемых в производстве российских ударных дронов.