Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Наличный курс:

USD

41,90

41,83

EUR

48,97

48,83

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Румынии планировали взорвать штаб-квартиру украинской компании Nova Post: что известно

Nova Post
Румынская разведка сорвала диверсию на Nova Post. Фото: novapost.com

Румынская разведывательная служба (SRI) сообщила, что предотвратила диверсию, которую планировали граждане Украины по заказу российских спецслужб. Они планировали взорвать в Бухаресте штаб-квартиру украинской компании Nova Post.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается на сайте SRI.

По данным румынской спецслужбы, двое украинцев, въехавших в Румынию из Польши, планировали взорвать в Бухаресте штаб-квартиру украинской компании Nova Post.

Для этого они с 14 по 15 октября передали в офис компании две посылки, в которых находились самодельные взрывные устройства. Взрывчатку должны были активировать дистанционно, однако SRI удалось идентифицировать и обезвредить устройства еще до взрыва.

SRI получила данные, подтверждающие принадлежность задержанных к разветвленной сети российских диверсантов, нацеленных на диверсии в европейских странах.

В Управлении по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) Румынии сообщили, что поскольку офис Nova Post расположен на первом этаже многоквартирного дома в центральной части Бухареста, то в случае пожара огонь мог бы угрожать большому количеству людей. Поэтому дело расследуют как покушение на диверсионное преступление.

Напомним, в 2025 году Nova Post планирует инвестировать около 10 миллионов евро (свыше 458 млн грн) в развитие своего присутствия на европейских рынках.

Автор:
Светлана Манько