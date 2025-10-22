В Румынии планировали взорвать штаб-квартиру украинской компании Nova Post: что известно

Румынская разведывательная служба (SRI) сообщила, что предотвратила диверсию, которую планировали граждане Украины по заказу российских спецслужб. Они планировали взорвать в Бухаресте штаб-квартиру украинской компании Nova Post.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается на сайте SRI.

По данным румынской спецслужбы, двое украинцев, въехавших в Румынию из Польши, планировали взорвать в Бухаресте штаб-квартиру украинской компании Nova Post.

Для этого они с 14 по 15 октября передали в офис компании две посылки, в которых находились самодельные взрывные устройства. Взрывчатку должны были активировать дистанционно, однако SRI удалось идентифицировать и обезвредить устройства еще до взрыва.

SRI получила данные, подтверждающие принадлежность задержанных к разветвленной сети российских диверсантов, нацеленных на диверсии в европейских странах.

В Управлении по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) Румынии сообщили , что поскольку офис Nova Post расположен на первом этаже многоквартирного дома в центральной части Бухареста, то в случае пожара огонь мог бы угрожать большому количеству людей. Поэтому дело расследуют как покушение на диверсионное преступление.

Напомним, в 2025 году Nova Post планирует инвестировать около 10 миллионов евро (свыше 458 млн грн) в развитие своего присутствия на европейских рынках.