У Румунії планували підірвати штаб-квартиру української компанії Nova Post: що відомо

Румунська розвідувальна служба (SRI) повідомила, що запобігла диверсії, яку планували громадяни України на замовлення російських спецслужб. Вони планували підірвати у Бухаресті штаб-квартиру української компанії Nova Post.

Як пише Delo.ua, про це повідомляється на сайті SRI.

За даними румунської спецслужби, двоє українців, які заїхали в Румунію з Польщі, планували підірвати у Бухаресті штаб-квартиру української компанії Nova Post.

Для цього вони з 14 по 15 жовтня передали до офісу компанії дві посилки, в яких були саморобні вибухові пристрої. Вибухівку мали активувати дистанційно, однак SRI вдалося ідентифікувати та знешкодити пристрої ще до того, як пролунали вибухи.

SRI отримала дані, які підтверджують приналежність затриманих до розгалуженої мережі російських диверсантів, що націлені на диверсії у європейських країнах.

В Управлінні з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT) Румунії, повідомили , що оскільки офіс Nova Post розташований на першому поверсі багатоквартирного будинку у центральній частині Бухареста, то в разі пожежі вогонь міг би загрожувати великій кількості людей. Тому справу розслідують як замах на диверсійний злочин.

Нагадаємо, у 2025 році Nova Post планує інвестувати близько 10 мільйонів євро (понад 458 млн грн) у розвиток своєї присутності на європейських ринках.