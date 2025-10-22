Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Готівковий курс:

USD

41,90

41,83

EUR

48,97

48,83

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Румунії планували підірвати штаб-квартиру української компанії Nova Post: що відомо

Nova Post
Румунська розвідка зірвала диверсію на Nova Post. Фото: novapost.com

Румунська розвідувальна служба (SRI) повідомила, що запобігла диверсії, яку планували громадяни України на замовлення російських спецслужб. Вони планували підірвати у Бухаресті штаб-квартиру української компанії Nova Post.

Як пише Delo.ua, про це повідомляється на сайті SRI.

За даними румунської спецслужби, двоє українців, які заїхали в Румунію з Польщі, планували підірвати у Бухаресті штаб-квартиру української компанії Nova Post.

Для цього вони з 14 по 15 жовтня передали до офісу компанії дві посилки, в яких були саморобні вибухові пристрої. Вибухівку мали активувати дистанційно, однак SRI вдалося ідентифікувати та знешкодити пристрої ще до того, як пролунали вибухи.

SRI отримала дані, які підтверджують приналежність затриманих до розгалуженої мережі російських диверсантів, що націлені на диверсії у європейських країнах.

В Управлінні з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT) Румунії, повідомили, що оскільки офіс Nova Post розташований на першому поверсі багатоквартирного будинку у центральній частині Бухареста, то в разі пожежі вогонь міг би загрожувати великій кількості людей. Тому справу розслідують як замах на диверсійний злочин.

Нагадаємо, у 2025 році Nova Post планує інвестувати близько 10 мільйонів євро (понад 458 млн грн) у розвиток своєї присутності на європейських ринках.

Автор:
Світлана Манько