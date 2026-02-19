В Румынии появится завод по переработке редкоземельных металлов из Гренландии по американской лицензии

Румыния и США заключили соглашение о создании в Брашове завода по переработке редкоземельных металлов. Сырье на предприятии будут поставлять из месторождений в Гренландии, разрабатываемых американской компанией.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр энергетики Румынии Богдан Иван в интервью Antena 3 CNN.

По словам министра, новый проект поможет Румынии стать "глобальным игроком" в области редкоземельных минералов.

К середине апреля румынские власти установят условия финансирования строительства нефтеперерабатывающего завода, а также перечень перерабатываемых металлов.

Он подчеркнул, что Румыния несет значительные потери из-за нехватки мощностей по переработке редких полезных ископаемых.

"Если мы сегодня будем добывать медную руду в Румынии с чистотой 3-5%, отвезем ее в порт Констанца, загрузим на суда, отвезем в Турцию, перерабатываем там и возвращаем обратно с чистотой 98%, то очевидно, сколько мы теряем. который будет обслуживать Румынию, а также соседние государства", – сказал он.

В американской компании, в свою очередь, подчеркнули, что проект поможет снизить зависимость Европы и США от поставок из Китая. Завод построят совместными финансовыми усилиями американской и румынской сторон на паритетных началах.

Напомним, Гренландия покрыта льдом на 80%, имеет население лишь 60 тысяч человек, но богата рыбой, нефтью, ураном и редкоземельными металлами, такими как неодим, диспрозии и тербии. Эти элементы жизненно необходимы для современных высокотехнологичных производств.

Дональд Трамп, который еще во время первого срока пытался приобрести остров, вернулся к этой идее, назвав Гренландию важным элементом экономической и военной безопасности США.

В январе 2026 года Трамп заявил, что после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте удалось сформировать рамки будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону. Поэтому не будут введены пошлины на европейских союзников, которые вступили в силу 1 февраля 2026 года.

Несмотря на отказ от силового сценария, вопрос Гренландии остается на повестке дня, но уже в дипломатической плоскости.