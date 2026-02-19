У Румунії з'явиться завод з переробки рідкісноземельних металів з Гренландії за американською ліцензією

Румунія та США уклали угоду про створення в Брашові заводу з переробки рідкоземельних металів. Сировину для підприємства постачатимуть із родовищ у Гренландії, які розробляє американська компанія.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр енергетики Румунії Богдан Іван в інтерв'ю Antena 3 CNN.

За словами міністра, новий проект допоможе Румунії стати "глобальним гравцем" у галузі рідкісноземельних мінералів.

До середини квітня румунська влада встановить умови фінансування будівництва нафтопереробного заводу, а також перелік металів, які будуть перероблятися.

Він наголосив, що Румунія зазнає значних втрат через брак потужностей з переробки рідкісних корисних копалин.

"Якщо ми сьогодні видобуватимемо мідну руду в Румунії з чистотою 3-5%, відвеземо її до порту Констанца, завантажимо на судна, відвеземо до Туреччини, перероблюємо там і повертаємо назад з чистотою 98%, то очевидно, скільки ми втрачаємо. І маючи лише 300 мільйонів на початку, можна побудувати перший мідний рафінадний завод у нашій країні, який обслуговуватиме Румунію, а також сусідні держави", – сказав він.

В американській компанії, своєю чергою, підкреслили, що проєкт допоможе зменшити залежність Європи і США від постачань з Китаю. Завод побудують спільними фінансовими зусиллями американської і румунської сторін на паритетних засадах.

Нагадаємо, Гренландія покрита льодом на 80%, має населення лише 60 тисяч осіб, але багата на рибу, нафту, уран і рідкісноземельні метали, такі як неодим, диспрозій і тербій. Ці елементи є життєво необхідними для сучасних високотехнологічних виробництв.

Дональд Трамп, який ще під час свого першого терміну намагався придбати острів, повернувся до цієї ідеї, назвавши Гренландію важливим елементом економічної та військової безпеки США.

В січні 2026 року Трамп заявив, що після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте вдалось сформувати рамки майбутньої угоди щодо Гренландії та всього Арктичного регіону. Тому не будуть запроваджені мита на європейських союзників, які мали набути чинності 1 лютого 2026 року.

Попри відмову від силового сценарію, питання Гренландії залишається в порядку денному, але вже в дипломатичній площині.