В ряде областей Украины ввели аварийные отключения света

Утром четверга, 6 февраля, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях ввели аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Сумыоблэнерго и Полтаваоблэнерго.

Отмечается, что около 9 утра "Укрэнерго" приказало ввести экстренные отключения электроэнергии в двух регионах Украины.

"Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых. Графики почасовых отключений не применяются", — говорится в сообщении.

Как сообщил ДТЭК, экстерные отключения также действуют в Днепропетровской и Донецкой областях.

Несмотря на то, что враг продолжает обстрелы энергетической инфраструктуры, постоянно модернизируя атаки и средства поражений, ситуация в энергосистеме остается стабильной и управляемой, система сохраняет свою целостность, подчеркивают в Министерстве энергетики.

Там добавляют, что единственная причина возможных отключений электроснабжения – это российские атаки и энергетические объекты.

"Враг продолжает обстрелы как объектов передачи, так и генерации. Такие удары происходят во многих регионах. Поэтому аварийные отключения на сегодняшний день вынужденные. Они применяются для того, чтобы стабилизировать энергосистему, удерживать ее целостной и чтобы можно было максимально быстро балансировать энергосистему с целью покрытия всех потребностей. – объяснил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Также он отметил, что важным фактором, помогающим энергосистеме работать стабильно, является экономия электроэнергии потребителями и рациональное использование энергии.

Обновлено в 10:23. Позже в "Укрэнерго" сообщили, что ограничения коснулись восьми областей. В результате повреждений, нанесенных вражескими ракетно-дроновыми атаками на объекты генерации и передачи электроэнергии, в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях утром вынужденно были применены аварийные отключения.

Поэтому Минэнерго призывает граждан потреблять электроэнергию эффективно и экономно как в часы пиковой нагрузки, это вечерние и утренние времена, так и на протяжении всех суток.