У низці областей України запровадили аварійні відключення світла

Уранці четверга, 6 лютого, у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Донецькій областях запровадили аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Сумиобленерго та Полтаваобленерго.

Так, близько 9 ранку Укренерго наказало запровадити екстрені вимкнення електроенергії у двох регіонах України.

"Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних. Графіки погодинних відключень не застосовуються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив ДТЕК, екстерні вимкнення також діють у Дніпропетровській та Донецькій областях.

Попри те, що ворог продовжує обстріли енергетичної інфраструктури, постійно модернізуючи атаки і засоби уражень, ситуація в енергосистемі залишається стабільною і керованою, система зберігає свою цілісність, підкреслюють в Міністерстві енергетики України.

Там додають, що єдина причина можливих відключень електропостачання - це російські атаки та енергетичні обʼєкти.

"Ворог продовжує обстріли як об'єктів передачі, так і генерації. Такі удари відбуваються в багатьох регіонах. Тому аварійні відключення на сьогодні є вимушеними. Вони застосовуються для того, щоб стабілізувати енергосистему, утримувати її цілісною і щоб можна було максимально швидко балансувати енергосистему з метою покриття всіх потреб. Це вимушені кроки, які застосовуються оператором системи передачі виключно для того, щоб максимально швидко забезпечити стабільне світло в домівках громадян", - пояснив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Також він зазначив, що важливим чинником, який допомагає енергосистемі працювати стабільно, є економія електроенергії споживачами і раціональне використання енергії.

Тому Міненерго закликає громадян споживати електроенергію ефективно і економно як у години пікового навантаження, це вечірні та ранкові часи, так і протягом усієї доби.