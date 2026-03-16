Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,14

--0,03

EUR

50,67

--0,29

Наличный курс:

USD

44,45

44,32

EUR

51,40

51,10

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В собственность государства вернули земли в Киевской области, связанные с Медведчуком и Клименко

земля, участок
Государству вернули земли, связанные с Медведчуком и Клименко / Freepik

Киевская областная прокуратура вернула государству 9,5 гектара земель лесохозяйственного назначения на территории Цибловского общества Бориспольского района Киевской области. Ранее эти участки принадлежали компаниям, связанным с экс-нардепом Виктором Медведчуком и бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Эти земельные участки длительное время находились в использовании частных компаний. "По данным открытых реестров, указанные земельные участки связаны с экс-народным депутатом-предателем Виктором Медведчуком и министром времен Януковича Александром Клименко. В частности, конечным бенефициаром пользовавшейся частью земли компании является жена подсанкционного пророссийского политика", — отметили в Офисе генпрокурора.

Детали дела

По данным следствия, в 2004 г. Переяслав-Хмельницкая районная государственная администрация передала эти земли в частную собственность и пользование. Прокуроры доказали в суде, что администрация превысила свои полномочия, поскольку земли лесного фонда не подлежали такой передаче. В дальнейшем эти участки использовались под застройку, что противоречит требованиям законодательства.

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры о признании договоров аренды и субаренды незаконными. В феврале 2024 года апелляционный суд оставил это решение в силе.

В марте 2026 года государственный регистратор внес сведения в Государственный реестр прав. Пока частные права на эти участки прекращены, а право собственности зарегистрировано за государством.

Возвращение территорий произошло в рамках работы прокуратуры по защите интересов государства в сфере земельных отношений.

Напомним, в начале марта Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт по отношению к бывшему народному депутату Виктору Медведчуку, который организовал масштабную схему присвоения государственного нефтепровода стоимостью 1,4 млрд грн и легализовал более 29,9 млн евро преступных доходов.

Автор:
Татьяна Ковальчук