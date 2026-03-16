В собственность государства вернули земли в Киевской области, связанные с Медведчуком и Клименко

Киевская областная прокуратура вернула государству 9,5 гектара земель лесохозяйственного назначения на территории Цибловского общества Бориспольского района Киевской области. Ранее эти участки принадлежали компаниям, связанным с экс-нардепом Виктором Медведчуком и бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Эти земельные участки длительное время находились в использовании частных компаний. "По данным открытых реестров, указанные земельные участки связаны с экс-народным депутатом-предателем Виктором Медведчуком и министром времен Януковича Александром Клименко. В частности, конечным бенефициаром пользовавшейся частью земли компании является жена подсанкционного пророссийского политика", — отметили в Офисе генпрокурора.

Детали дела

По данным следствия, в 2004 г. Переяслав-Хмельницкая районная государственная администрация передала эти земли в частную собственность и пользование. Прокуроры доказали в суде, что администрация превысила свои полномочия, поскольку земли лесного фонда не подлежали такой передаче. В дальнейшем эти участки использовались под застройку, что противоречит требованиям законодательства.

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры о признании договоров аренды и субаренды незаконными. В феврале 2024 года апелляционный суд оставил это решение в силе.

В марте 2026 года государственный регистратор внес сведения в Государственный реестр прав. Пока частные права на эти участки прекращены, а право собственности зарегистрировано за государством.

Земли, связанные с Медведчуком и Клименко, прокуроры вернули государству

Возвращение территорий произошло в рамках работы прокуратуры по защите интересов государства в сфере земельных отношений.

Напомним, в начале марта Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт по отношению к бывшему народному депутату Виктору Медведчуку, который организовал масштабную схему присвоения государственного нефтепровода стоимостью 1,4 млрд грн и легализовал более 29,9 млн евро преступных доходов.