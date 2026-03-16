У власність держави повернули землі на Київщині, пов’язані з Медведчуком і Клименком

Київська обласна прокуратура повернула державі 9,5 гектара земель лісогосподарського призначення на території Циблівської громади Бориспільського району Київської області. Раніше ці ділянки належали компаніям, пов’язаними із екснардепом Віктором Медведчуком та колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Ці земельні ділянки тривалий час перебували у користуванні приватних компаній. "За даними відкритих реєстрів, зазначені земельні ділянки пов’язані з екснародним депутатом-зрадником Віктором Медведчуком та міністром часів Януковича Олександром Клименко. Зокрема, кінцевим бенефіціаром компанії, яка користувалася частиною землі, є дружина підсанкційного проросійського політика", — зазначили в Офісі генпрокурора.

Деталі справи

За даними слідства, у 2004 році Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація передала ці землі у приватну власність та користування. Прокурори довели в суді, що адміністрація перевищила свої повноваження, оскільки землі лісового фонду не підлягали такій передачі. Надалі ці ділянки використовувалися під забудову, що суперечить вимогам законодавства.

Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури про визнання договорів оренди та суборенди незаконними. У лютому 2024 року апеляційний суд залишив це рішення чинним.

У березні 2026 року державний реєстратор вніс відомості до Державного реєстру речових прав. Наразі приватні права на ці ділянки припинено, а право власності зареєстровано за державою.

Повернення територій відбулося у межах роботи прокуратури щодо захисту інтересів держави у сфері земельних відносин.

Нагадаємо, на початку березня Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата Віктора Медведчука, який організував масштабну схему привласнення державного нафтопроводу вартістю 1,4 млрд грн та легалізував понад 29,9 млн євро злочинних доходів.