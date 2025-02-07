В США расформируют оперативную группу, занимавшуюся поиском активов российских олигархов — Reuters

Министерство юстиции США, возглавляемое администрацией президента Дональда Трампа, прекращает работу, направленную на применение санкций против российских олигархов, начатую после вторжения России в Украину в 2022 году.

Об этом пишет Reuters.

В публикации генерального прокурора Пэм Бонди говорится, что специальная группа Task Force KleptoCapture, созданная для борьбы с российскими финансовыми потоками, прекращает свою деятельность. Причина такого решения – изменение фокуса американских правоохранительных органов на борьбу с наркокартелями и международной преступностью.

"Эта политика требует фундаментального изменения мышления и подхода" , — отметила Бонди в директиве. Она пояснила, что ресурсы, ранее направляемые на санкционное давление и арест активов олигархов, теперь будут использовать в борьбе с наркокартелями.

Task Force KleptoCapture была создана во время президентства Джо Байдена для введения санкций против приближенных к Кремлю бизнесменов и ограничения их финансовых возможностей. Ее деятельность включала конфискацию активов, в том числе арест яхт олигархов Сулеймана Керимова и Виктора Вексельберга, а также уголовные преследования Олега Дерипаски и Константина Малофеева за попытки обойти санкции.

Дела, начатые спецгруппой, вероятно, продолжатся, но работа больше не будет координироваться из центрального офиса Министерства юстиции США. Прокуроры, работавшие в составе оперативной группы, вернутся на свои предыдущие должности.

"Вдруг ли мы увидим всплеск санкционного богатства олигархов, который хлынет в Соединенные Штаты? Я так не думаю. То, что вы увидите, — это резкое снижение темпов выдвижения обвинений против посредников, характерных для России", — отметил Эндрю Адамс, первый руководитель Task Force KleptoCapture.

Однако он подчеркнул, что количество новых санкционных расследований значительно снизится.

Согласно директиве изменения будут действовать по меньшей мере 90 дней и могут быть продлены или сделаны постоянными.

Новые приоритеты администрации Трампа

Reuters пишет, что решение свернуть санкционные усилия в отношении российских бизнесменов отражает стремление Трампа к нормализации отношений с Кремлем.

Вместо санкционной политики США теперь сосредоточатся на борьбе с наркокартелями, которые Трамп назвал "террористическими организациями". В частности, усилено внимание к незаконному обороту фентанила, который, по словам Трампа, является главной угрозой американцам.

Кроме того, Министерство юстиции изменяет подход к выполнению закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA). Теперь его главное внимание будет сосредоточено на взяточничестве, связанном с деятельностью наркокартелей, а не на финансовых преступлениях крупных корпораций.

Политические обозреватели видят в этих изменениях серьезное смещение во внешней политике США. Администрация Трампа демонстрирует стремление к деэскалации напряженности в отношениях с Россией, но в то же время делает акцент на внутренних угрозах, таких как незаконная миграция и наркотрафик.

В то же время Трамп объявил, что готов вдвое усилить санкционное давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины.