У США розформовують оперативну групу, яка займалася пошуком активів російських олігархів - Reuters

Міністерство юстиції США, очолюване адміністрацією президента Дональда Трампа, припиняє роботу, спрямовану на застосування санкцій проти російських олігархів, яку розпочали після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Про це пише Reuters.

У публікації генерального прокурора Пем Бонді йдеться, що спеціальна група Task Force KleptoCapture, створена для боротьби з російськими фінансовими потоками, припиняє свою діяльність. Причина такого рішення – зміна фокусу американських правоохоронних органів на боротьбу з наркокартелями та міжнародною злочинністю.

"Ця політика вимагає фундаментальної зміни мислення та підходу", – зазначила Бонді у директиві. Вона пояснила, що ресурси, які раніше спрямовували на санкційний тиск та арешт активів олігархів, тепер використовуватимуть у боротьбі з наркокартелями.

Task Force KleptoCapture була створена під час президентства Джо Байдена для запровадження санкцій проти наближених до Кремля бізнесменів та обмеження їхніх фінансових можливостей. Її діяльність включала конфіскацію активів, зокрема арешт яхт олігархів Сулеймана Керімова та Віктора Вексельберга, а також кримінальні переслідування Олега Дерипаски та Костянтина Малофєєва за спроби обійти санкції.

Справи, розпочаті спецгрупою, ймовірно, продовжаться, але робота більше не координуватиметься з центрального офісу Міністерства юстиції США. Прокурори, які працювали в складі оперативної групи, повернуться на свої попередні посади.

"Чи раптом ми побачимо сплеск санкційного багатства олігархів, який хлине в Сполучені Штати? Я так не думаю. Те, що ви побачите, — це різке зниження темпів висування звинувачень проти посередників, характерних для Росії", – зазначив Ендрю Адамс, перший керівник Task Force KleptoCapture. Однак він підкреслив, що кількість нових санкційних розслідувань значно зменшиться.

Згідно з директивою, зміни будуть діяти щонайменше 90 днів і можуть бути продовжені або зроблені постійними.

Нові пріоритети адміністрації Трампа

Reuters пише, що рішення згорнути санкційні зусилля щодо російських бізнесменів відображає прагнення Трампа до нормалізації відносин із Кремлем.

Замість санкційної політики США тепер зосередяться на боротьбі з наркокартелями, які Трамп назвав "терористичними організаціями". Зокрема, посилено увагу до незаконного обігу фентанілу, який, за словами Трампа, є головною загрозою для американців.

Окрім цього, Міністерство юстиції змінює підхід до виконання закону про боротьбу з корупцією за кордоном (FCPA). Відтепер його головна увага буде зосереджена на хабарництві, пов’язаному з діяльністю наркокартелів, а не на фінансових злочинах великих корпорацій.

Політичні оглядачі вбачають у цих змінах серйозний зсув у зовнішній політиці США. Адміністрація Трампа демонструє прагнення до деескалації напруженості у відносинах із Росією, але водночас ставить акцент на внутрішніх загрозах, таких як незаконна міграція та наркотрафік.

В той же час, Трамп оголосив, що готовий вдвічі посилити санкційний тиск на Росію, щоб змусити її припинити війну проти України.