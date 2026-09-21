В США стартует судебный процесс против Tesla из-за расизма: чем это грозит компании

В понедельник в штате Калифорния начинается рассмотрение судебного дела по иску против компании Tesla. Разбирательство касается обвинений в допуске недопустимой расовой дискриминации на флагманском сборочном заводе предприятия.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Reuters .

Адвокаты автопроизводителя и представители Департамента гражданских прав Калифорнии встретятся в Окленде перед судьей Верховного суда штата Питером Борконом, предварительно назначившим судебный процесс до 30 октября.

Детали обвинений

В иске, поданном государственным агентством в 2022 году, утверждается, что темнокожие работники завода во Фремонте подвергались повсеместным преследованиям, расовым оскорблениям и сталкивались с оскорбительными граффити, тогда как руководство компании не смогло этого предотвратить.

Кроме того, Tesla обвиняют в меньшей оплате труда для таких работников, ограничении возможностей для карьерного роста и даже в расовой сегрегации, в результате которой темнокожие сотрудники назначались на наименее желанные и низко оплачиваемые должности.

Позиция компании

Представители компании и ее юристы на новые запросы о комментариях не ответили, однако ранее они отрицали какие-либо правонарушения, заявляя о политике нулевой толерантности к дискриминации и увольнению причастных лиц.

Директор Департамента гражданских прав Кевин Киш отметил, что агентство стремится привлечь компанию к ответственности.

Поскольку дело рассматривает судья без присяжных, Tesla грозит многомиллионным ущербом из-за отсутствия их лимитов в законах Калифорнии.

Компания годами сталкивается с подобными исками о дискриминации: хотя в прошлом году суд заблокировал коллективный иск тысяч работников, автопроизводителю уже пришлось выплачивать компенсации по индивидуальным жалобам.

Ранее сообщалось, что Tesla возобновляет позиции в Европе на фоне стремительного роста майских продаж. Число новых регистраций автомобилей американского производителя существенно увеличилось на нескольких европейских площадках, что заложило основу для нынешнего июньского успеха.