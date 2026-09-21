У США стартує судовий процес проти Tesla через расизм: чим це загрожує компанії

У понеділок у штаті Каліфорнія розпочинається розгляд судової справи за позовом проти компанії Tesla. Розгляд стосується звинувачень у допуску неприпустимої расової дискримінації на флагманському складальному заводі підприємства.

Про це інформує Dilo з посиланням на Reuters.

Адвокати автовиробника та представники Департаменту громадянських прав Каліфорнії зустрінуться в Окленді перед суддею Верховного суду штату Пітером Борконом, який попередньо призначив судовий процес до 30 жовтня.

Деталі звинувачень

У позові, поданому державним агентством у 2022 році, стверджується, що темношкірі працівники заводу у Фремонті зазнавали повсюдних переслідувань, расових образ і стикалися з образливими графіті, тоді як керівництво компанії не змогло цьому запобігти.

Окрім цього, Tesla звинувачують у меншій оплаті праці для таких працівників, обмеженні можливостей для кар'єрного зростання та навіть у расовій сегрегації, внаслідок якої темношкірих співробітників призначали на найменш бажані та найнижче оплачувані посади.

Позиція компанії

Представники компанії та її юристи на нові запити про коментарі не відповіли, проте раніше вони заперечували будь-які правопорушення, заявляючи про політику нульової толерантності до дискримінації та звільнення причетних осіб.

Директор Департаменту громадянських прав Кевін Кіш зазначив, що агентство прагне притягнути компанію до відповідальності.

Оскільки справу розглядає суддя без присяжних, Tesla загрожують багатомільйонні збитки через відсутність їх лімітів у законах Каліфорнії.

Компанія роками стикається з подібними позовами про дискримінацію: хоча минулого року суд заблокував колективний позов тисяч працівників, автовиробнику вже довелося виплачувати компенсації за індивідуальними скаргами.

Раніше повідомлялося, що Tesla відновлює позиції в Європі на тлі стрімкого зростання травневих продажів. Кількість нових реєстрацій автомобілів американського виробника суттєво збільшилася на кількох європейських майданчиках, що заклало основу для нинішнього червневого успіху.