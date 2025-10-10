В столице 80 бюветных комплексов работают с резервным питанием

В Киеве 80 бюветных комплексов уже подключены к генераторам, что обеспечивает их работу при отключении электроэнергии. Бюветы доступны во всех микрорайонах города.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Функционирование бюветов в Киеве

В Киеве продолжается работа по усилению энергетической устойчивости городской инфраструктуры. В настоящее время 154 бюветных комплекса имеют техническую возможность подключения к генераторам. Из них уже 80 работают от резервных источников питания, еще четыре – на финальном этапе подключения. Остальные бюветы функционируют в штатном режиме, получая электроэнергию от централизованной сети.

Для укрепления энергорезерва город привлек дополнительные ресурсы:

136 генераторов установлены на теплоисточниках;

51 мобильная котельная готова в случае необходимости обеспечить теплоснабжение в больницы и другие критически важные объекты.

По состоянию на сегодняшний день применять мобильные котельные не приходилось.

Список адресов бюветных комплексов.

Что известно об обстреле

В результате атаки россиян есть повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах в Киеве и девяти областях – Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской. По словам главы государства, враг запустил более 450 дронов и более трех десятков ракет .

Частично нет воды и света. В Киеве из-за проблем с электроэнергией, метрополитен ограничил движение.