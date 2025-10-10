- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В столице 80 бюветных комплексов работают с резервным питанием
В Киеве 80 бюветных комплексов уже подключены к генераторам, что обеспечивает их работу при отключении электроэнергии. Бюветы доступны во всех микрорайонах города.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Функционирование бюветов в Киеве
В Киеве продолжается работа по усилению энергетической устойчивости городской инфраструктуры. В настоящее время 154 бюветных комплекса имеют техническую возможность подключения к генераторам. Из них уже 80 работают от резервных источников питания, еще четыре – на финальном этапе подключения. Остальные бюветы функционируют в штатном режиме, получая электроэнергию от централизованной сети.
Для укрепления энергорезерва город привлек дополнительные ресурсы:
- 136 генераторов установлены на теплоисточниках;
- 51 мобильная котельная готова в случае необходимости обеспечить теплоснабжение в больницы и другие критически важные объекты.
По состоянию на сегодняшний день применять мобильные котельные не приходилось.
Список адресов бюветных комплексов.
Что известно об обстреле
В результате атаки россиян есть повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах в Киеве и девяти областях – Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской. По словам главы государства, враг запустил более 450 дронов и более трех десятков ракет .
Частично нет воды и света. В Киеве из-за проблем с электроэнергией, метрополитен ограничил движение.