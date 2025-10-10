У столиці 80 бюветних комплексів працюють з резервним живленням

У Києві 80 бюветних комплексів вже підключені до генераторів, що забезпечує їхню роботу під час відключень електроенергії. Бювети доступні у всіх мікрорайонах міста.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Функціонування бюветів у Києві

У Києві триває робота над посиленням енергетичної стійкості міської інфраструктури. Наразі 154 бюветні комплекси мають технічну можливість підключення до генераторів. Із них уже 80 працюють від резервних джерел живлення, ще чотири — на фінальному етапі підключення. Решта бюветів функціонує у штатному режимі, отримуючи електроенергію від централізованої мережі.

Для зміцнення енергорезерву місто залучило додаткові ресурси:

136 генераторів встановлено на теплоджерелах;

51 мобільна котельня готова у разі потреби забезпечити теплопостачання до лікарень та інших критично важливих об’єктів.

Станом на сьогодні застосовувати мобільні котельні не доводилося.

Перелік адрес бюветних комплексів.

Що відомо про обстріл

Внаслідок атаки росіян є пошкодження в енергетичних мережах і комунальних системах у Києві та дев'яти областях – Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській. За словами глави держави, ворог запустив понад 450 дронів і більш ніж три десятки ракет.

Частково немає води і світла. У Києві через проблеми зі електроенергією, метрополітен обмежив рух.