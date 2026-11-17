Украине может потребоваться от 18 до 24 месяцев для создания собственных возможностей по перехвату баллистических ракет. Такой прогноз озвучил Министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Радио Свободы".

По словам Йонсона, Украине необходимы дополнительные средства для перехвата баллистических ракет, поскольку Россия наращивает их производство. В частности, этому способствует получение российской стороной более совершенных ракетных двигателей.

Шведский министр подчеркнул, что усиление противовоздушной и противоракетной обороны Украины остается одним из приоритетов для партнеров.

Он также предупредил, что Украину ждет особенно сложная зима из-за увеличения российского производства ракет. Возможности дальнейшего усиления украинской ПВО министры обороны стран ЕС обсудят во время встречи в Брюсселе.

Как Швеция помогает Украине усиливать ПВО

Йонсон назвал одним из ключевых механизмов поддержки Украины пакеты PURL. По его словам, Швеция уже присоединилась к пяти таким пакетам, общая сумма взносов превысила 5 млрд (валюта в предоставленном тексте не уточнена).

Министр добавил, что Стокгольм готов увеличивать помощь. По информации, полученной от украинской стороны, США выполняют поставки в соответствии с договоренностями в рамках PURL.

В то же время, Европа ищет дополнительные возможности для усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины. Одной из проблем остается дефицит ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot из-за ограниченных производственных мощностей США. Об этом ранее заявлял еврокомиссар Андрюс Кубилюс, комментируя перспективы европейского проекта FREYJA.

Когда Украина опробует собственную антибаллистическую систему

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает уже этой зимой опробовать новую антибаллистическую систему FREYJA, разрабатываемую совместно с европейскими партнерами.

Таким образом, параллельно с получением западных средств ПВО Украина работает над созданием собственных технологических решений по противодействию баллистическим угрозам.

Напомним, ранее первое испытание FREYJA планировалось провести до середины 2027 года. После выхода на серийное производство разработчики рассчитывают выпускать до 2000 перехватчиков в год.