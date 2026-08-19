В Швейцарии обновили правила для украинских беженцев: для кого статус защиты под угрозой

Швейцария продлила действие временного статуса защиты (Status S) для украинцев до 2028 года, но ввела строгие ограничения для мужчин.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается в прессрелизе Федерального департамента юстиции и полиции EJPD.

"До сих пор нет признаков длительной стабилизации ситуации в Украине. Поэтому Status S для лиц из Украины, ищущих защиты, будет продлен до 4 марта 2028 года. При этом с 20 августа Status S будет ограничен для определенных групп лиц", - говорится в сообщении.

В то же время, правительство страны существенно ограничило круг лиц, которые могут претендовать на этот статус в будущем.

С 20 августа новые силы приобретают следующие правила:

Status S будет предоставляться только гражданам, которые не нарушают свои военные обязательства перед Украиной.

перед Украиной. Изменения применяются ко всем новым заявкам, поданным после 20 августа, и не распространяются на украинцев, которые уже получили убежище раньше.

По данным швейцарского ведомства, в марте 2027 исполнится пять лет с момента прибытия первой волны беженцев из Украины.

Согласно местному Закону об убежище, после пяти лет пребывания в стране лица из Status S получают право на оформление более постоянного вида на жительство (категория B).

Разрешения категории B выдаются непосредственно властями кантонов и не требуют дополнительного согласования с Государственным секретариатом по миграции.

Однако в случае отмены правительством общего Status S для украинцев, выданные кантональные виды утратят силу автоматически.

Напомним, страны Европейского Союза согласовали продление статуса временной защиты для лиц, спасающихся от войны в Украине, еще на один год – до 4 марта 2028 года.