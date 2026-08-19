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В Швейцарии обновили правила для украинских беженцев: для кого статус защиты под угрозой

Швейцария
Швейцария продлила статус защиты для украинцев до 2028 года / Depositphotos

Швейцария продлила действие временного статуса защиты (Status S) для украинцев до 2028 года, но ввела строгие ограничения для мужчин.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается в прессрелизе Федерального департамента юстиции и полиции EJPD.

"До сих пор нет признаков длительной стабилизации ситуации в Украине. Поэтому Status S для лиц из Украины, ищущих защиты, будет продлен до 4 марта 2028 года. При этом с 20 августа Status S будет ограничен для определенных групп лиц", - говорится в сообщении.

В то же время, правительство страны существенно ограничило круг лиц, которые могут претендовать на этот статус в будущем.

С 20 августа новые силы приобретают следующие правила:

  • Status S будет предоставляться только гражданам, которые не нарушают свои военные обязательства перед Украиной.
  • Изменения применяются ко всем новым заявкам, поданным после 20 августа, и не распространяются на украинцев, которые уже получили убежище раньше.

По данным швейцарского ведомства, в марте 2027 исполнится пять лет с момента прибытия первой волны беженцев из Украины.

Согласно местному Закону об убежище, после пяти лет пребывания в стране лица из Status S получают право на оформление более постоянного вида на жительство (категория B).

Разрешения категории B выдаются непосредственно властями кантонов и не требуют дополнительного согласования с Государственным секретариатом по миграции.

Однако в случае отмены правительством общего Status S для украинцев, выданные кантональные виды утратят силу автоматически.

Напомним, страны Европейского Союза согласовали продление статуса временной защиты для лиц, спасающихся от войны в Украине, еще на один год – до 4 марта 2028 года.

Автор:
Татьяна Бессараб

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