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Швейцарія оновила правила для українських біженців: для кого статус захисту під загрозою

Швейцарія
Швейцарія продовжила статус захисту для українців до 2028 року / Depositphotos

Швейцарія продовжила дію тимчасового статусу захисту (Status S) для українців до 2028 року, але ввела суворі обмеження для чоловіків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляється у пресрелізі Федерального департаменту юстиції та поліції EJPD.

"Досі немає ознак тривалої стабілізації ситуації в Україні. Тому Status S для осіб з України, які шукають захисту, буде продовжено до 4 березня 2028 року. При цьому з 20 серпня Status S буде обмежено для певних груп осіб», - йдеться у повідомленні.

Водночас уряд країни суттєво обмежив коло осіб, які можуть претендувати на цей статус у майбутньому.

З 20 серпня нові сили набувають такі правила:

  •  Status S надаватиметься лише тим громадянам, які не порушують свої військові зобов’язання перед Україною.
  • Зміни застосовуються до всіх нових заявок, поданих після 20 серпня, та не поширюються на українців, які вже отримали прихисток раніше.

За даними швейцарського відомства, у березні 2027 року виповниться п'ять років з моменту прибуття першої хвилі біженців з України.

Згідно з місцевим Законом про притулок, після п'яти років перебування в країні особи зі Status S отримують право на оформлення постійнішої посвідки на проживання (категорія B).

Дозволи категорії B видаються безпосередньо владою кантонів і не потребують додаткового погодження з Державним секретаріатом з питань міграції.

Проте в разі скасування урядом загального Status S для українців, видані кантональні посвідки втратять чинність автоматично.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу погодили продовження статусу тимчасового захисту для осіб, які рятуються від війни в Україні, ще на один рік - до 4 березня 2028 року. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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