Швейцарія оновила правила для українських біженців: для кого статус захисту під загрозою

Швейцарія продовжила дію тимчасового статусу захисту (Status S) для українців до 2028 року, але ввела суворі обмеження для чоловіків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляється у пресрелізі Федерального департаменту юстиції та поліції EJPD.

"Досі немає ознак тривалої стабілізації ситуації в Україні. Тому Status S для осіб з України, які шукають захисту, буде продовжено до 4 березня 2028 року. При цьому з 20 серпня Status S буде обмежено для певних груп осіб», - йдеться у повідомленні.

Водночас уряд країни суттєво обмежив коло осіб, які можуть претендувати на цей статус у майбутньому.

З 20 серпня нові сили набувають такі правила:

Status S надаватиметься лише тим громадянам, які не порушують свої військові зобов’язання перед Україною.

перед Україною. Зміни застосовуються до всіх нових заявок, поданих після 20 серпня, та не поширюються на українців, які вже отримали прихисток раніше.

За даними швейцарського відомства, у березні 2027 року виповниться п'ять років з моменту прибуття першої хвилі біженців з України.

Згідно з місцевим Законом про притулок, після п'яти років перебування в країні особи зі Status S отримують право на оформлення постійнішої посвідки на проживання (категорія B).

Дозволи категорії B видаються безпосередньо владою кантонів і не потребують додаткового погодження з Державним секретаріатом з питань міграції.

Проте в разі скасування урядом загального Status S для українців, видані кантональні посвідки втратять чинність автоматично.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу погодили продовження статусу тимчасового захисту для осіб, які рятуються від війни в Україні, ще на один рік - до 4 березня 2028 року.