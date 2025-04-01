В Таллине отменят бесплатный проезд для украинских беженцев: какая причина

С 1 мая 2025 года украинские беженцы, не зарегистрированные в столице Эстонии Таллинне, больше не смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом города.

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Об этом сообщило эстонское издание ERR.

Бесплатный проезд в общественном транспорте для украинских беженцев был введен в Таллинне 3 марта 2022 года. Но теперь, спустя более трех лет, это решение будет отменено.

Причиной отмены бесплатного проезда стал тот факт, что факт, что у большинства украинских беженцев, проживающих в Таллинне, на данный момент есть официальная регистрация в столице.

Как отмечается в пояснительной записке к распоряжению местных властей, для зарегистрированных жителей Таллинна действует право на безвозмездное пользование общественным транспортом, поэтому нет необходимости сохранять отдельное право на безвозмездный проезд именно для военных беженцев в общественном транспорте столицы, и ранее принятое распоряжение должно быть признано недействительным.

Новое постановление вступит в силу с 1 мая 2025 г., чтобы обеспечить достаточный промежуток времени для уведомления об изменениях и адаптации к ним.

Напомним, согласно данным Центра экономической стратегии, по состоянию на конец ноября 2024 года за границей находилось 5,2 млн. украинских беженцев. По состоянию на конец декабря 2024 года в странах ЕС почти 4,3 млн. украинцев получили статус временной защиты. Больше украинских беженцев находится в Германии (1,2 млн человек) и Польше (988 тыс.), что составляет соответственно 20% и 18% от общего количества.