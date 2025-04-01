У Таллінні скасують безкоштовний проїзд для українських біженців: яка причина

З 1 травня 2025 року українські біженці, не зареєстровані в столиці Естонії Таллінні, більше не зможуть безплатно користуватися громадським транспортом міста.

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Про це повідомило естонське видання ERR.

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українських біженців був запроваджений у Таллінні 3 березня 2022 року. Але тепер, через понад три роки, це рішення буде скасовано.

Причиною скасовування безкоштовного проїзду став той факт, що факт, що у більшості українських біженців, які проживають у Таллінні, на теперішній момент є офіційна реєстрація в столиці.

Як зазначається в пояснювальній записці до розпорядження місцевої влади, для зареєстрованих мешканців Таллінна діє право на безоплатне користування громадським транспортом, тому нема потреби зберігати окреме право на безоплатний проїзд саме для військових біженців у громадському транспорті столиці, і раніше ухвалене розпорядження має бути визнано недійсним.

Нова постанова набере чинності з 1 травня 2025 року, щоб забезпечити достатній проміжок часу для повідомлення про зміни та адаптації до них.

Нагадаємо, згідно з даними Центру економічної стратегії, станом на кінець листопада 2024 року за кордоном перебувало 5,2 млн українських біженців. Станом на кінець грудня 2024 року в країнах ЄС майже 4,3 млн українців отримали статус тимчасового захисту. Найбільше українських біженців перебуває у Німеччині (1,2 млн осіб) та Польщі (988 тис.), що становить відповідно 20% та 18% від загальної кількості.