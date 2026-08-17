Модернизация садов и 17 новых троллейбусов: Тернополь обновил инфраструктуру за средства ЕС (ФОТО)

В Тернополе при финансовой поддержке ЕС и Европейского инвестиционного банка завершили модернизацию четырех детских садов и вывели на маршруты 17 новых троллейбусов "Электрон".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.

Модернизация детских садов

В рамках Программы развития муниципальной инфраструктуры Украины ( UMIP ) с бюджетом €400 млн в Тернополе комплексно обновили четыре детских сада.

В заведениях выполнили следующие работы:

утепление фасадов;

замена окон и дверей;

модернизация систем отопления и вентиляции;

установка энергоэффективного освещения;

устройство элементов доступности.

Фото: Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины

Условия улучшены более чем для 1100 детей и 250 работников. Меры позволят сократить потребление энергии не менее чем на 20%.

Обновление троллейбусного парка

Благодаря международной поддержке в Тернополе вышли на маршруты 17 новых низкопольных троллейбусов производства львовского предприятия "Электрон". Закупка осуществлена в рамках проекта Ukraine Urban Public Transport Project II ( UPUPTP II ) с общим бюджетом €200 млн.

Новый подвижной состав оснащен:

системами кондиционирования и отопления;

информационное табло;

GPS -навигацией;

видеонаблюдением;

пандусами для маломобильных пассажиров

Тернополь обновил парк троллейбусов

"Восстановление Украины начинается с состоятельных общин... Важно, что такие проекты также поддерживают украинское производство, ведь новые троллейбусы для Тернополя сделаны в Украине", - отметил министр Николай Калашник.

С начала полномасштабного вторжения ЕИБ предоставил Украине €4,5 млрд в поддержку и восстановление критической инфраструктуры.

В свою очередь международные партнеры отметили важность поддержки местных общин. "В Тернополе наше финансирование помогает реализовывать конкретные изменения, благодаря которым базовые услуги становятся более экологичными, эффективными и доступными", - заявил вице-президент Европейского инвестиционного банка Карл Негаммер .

Напомним, в июне Тернополь получил первые 5 из 44 заказанных троллейбусов львовского завода "Электрон". Выполнение этого крупнейшего контракта украинского машиностроения финансирует Европейский инвестиционный банк.