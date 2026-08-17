Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,71

+0,01

EUR

51,71

+0,15

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

52,00

51,80

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Модернизация садов и 17 новых троллейбусов: Тернополь обновил инфраструктуру за средства ЕС (ФОТО)

детский сад
При поддержке ЕИБ и ЕС в Тернополе модернизировали 4 детских сада / Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта

В Тернополе при финансовой поддержке ЕС и Европейского инвестиционного банка завершили модернизацию четырех детских садов и вывели на маршруты 17 новых троллейбусов "Электрон".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.

Модернизация детских садов

В рамках Программы развития муниципальной инфраструктуры Украины ( UMIP ) с бюджетом €400 млн в Тернополе комплексно обновили четыре детских сада.

В заведениях выполнили следующие работы:

  • утепление фасадов;
  • замена окон и дверей;
  • модернизация систем отопления и вентиляции;
  • установка энергоэффективного освещения;
  • устройство элементов доступности.
Фото 2 — Модернизация садов и 17 новых троллейбусов: Тернополь обновил инфраструктуру за средства ЕС (ФОТО)
Фото: Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины

Условия улучшены более чем для 1100 детей и 250 работников. Меры позволят сократить потребление энергии не менее чем на 20%.

Обновление троллейбусного парка

Благодаря международной поддержке в Тернополе вышли на маршруты 17 новых низкопольных троллейбусов производства львовского предприятия "Электрон". Закупка осуществлена в рамках проекта Ukraine Urban Public Transport Project II ( UPUPTP II ) с общим бюджетом €200 млн.

Новый подвижной состав оснащен:

  • системами кондиционирования и отопления;
  • информационное табло;
  • GPS -навигацией;
  • видеонаблюдением;
  • пандусами для маломобильных пассажиров
Фото 3 — Модернизация садов и 17 новых троллейбусов: Тернополь обновил инфраструктуру за средства ЕС (ФОТО)
Тернополь обновил парк троллейбусов

"Восстановление Украины начинается с состоятельных общин... Важно, что такие проекты также поддерживают украинское производство, ведь новые троллейбусы для Тернополя сделаны в Украине", - отметил министр Николай Калашник.

С начала полномасштабного вторжения ЕИБ предоставил Украине €4,5 млрд в поддержку и восстановление критической инфраструктуры.

В свою очередь международные партнеры отметили важность поддержки местных общин. "В Тернополе наше финансирование помогает реализовывать конкретные изменения, благодаря которым базовые услуги становятся более экологичными, эффективными и доступными", - заявил вице-президент Европейского инвестиционного банка Карл Негаммер .

Напомним, в июне Тернополь получил первые 5 из 44 заказанных троллейбусов львовского завода "Электрон". Выполнение этого крупнейшего контракта украинского машиностроения финансирует Европейский инвестиционный банк.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности