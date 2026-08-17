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Модернизация садов и 17 новых троллейбусов: Тернополь обновил инфраструктуру за средства ЕС (ФОТО)
В Тернополе при финансовой поддержке ЕС и Европейского инвестиционного банка завершили модернизацию четырех детских садов и вывели на маршруты 17 новых троллейбусов "Электрон".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.
Модернизация детских садов
В рамках Программы развития муниципальной инфраструктуры Украины ( UMIP ) с бюджетом €400 млн в Тернополе комплексно обновили четыре детских сада.
В заведениях выполнили следующие работы:
- утепление фасадов;
- замена окон и дверей;
- модернизация систем отопления и вентиляции;
- установка энергоэффективного освещения;
- устройство элементов доступности.
Условия улучшены более чем для 1100 детей и 250 работников. Меры позволят сократить потребление энергии не менее чем на 20%.
Обновление троллейбусного парка
Благодаря международной поддержке в Тернополе вышли на маршруты 17 новых низкопольных троллейбусов производства львовского предприятия "Электрон". Закупка осуществлена в рамках проекта Ukraine Urban Public Transport Project II ( UPUPTP II ) с общим бюджетом €200 млн.
Новый подвижной состав оснащен:
- системами кондиционирования и отопления;
- информационное табло;
- GPS -навигацией;
- видеонаблюдением;
- пандусами для маломобильных пассажиров
"Восстановление Украины начинается с состоятельных общин... Важно, что такие проекты также поддерживают украинское производство, ведь новые троллейбусы для Тернополя сделаны в Украине", - отметил министр Николай Калашник.
С начала полномасштабного вторжения ЕИБ предоставил Украине €4,5 млрд в поддержку и восстановление критической инфраструктуры.
В свою очередь международные партнеры отметили важность поддержки местных общин. "В Тернополе наше финансирование помогает реализовывать конкретные изменения, благодаря которым базовые услуги становятся более экологичными, эффективными и доступными", - заявил вице-президент Европейского инвестиционного банка Карл Негаммер .
Напомним, в июне Тернополь получил первые 5 из 44 заказанных троллейбусов львовского завода "Электрон". Выполнение этого крупнейшего контракта украинского машиностроения финансирует Европейский инвестиционный банк.