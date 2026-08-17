- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Модернізація садків та 17 нових тролейбусів: Тернопіль оновив інфраструктуру за кошти ЄС (ФОТО)
У Тернополі за фінансової підтримки ЄС та Європейського інвестиційного банку завершили модернізацію чотирьох дитячих садків і вивели на маршрути 17 нових тролейбусів "Електрон".
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту.
Модернізація дитячих садків
У межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України (UMIP) із бюджетом €400 млн у Тернополі комплексно оновили чотири дитячі садки.
У закладах виконали такі роботи:
- утеплення фасадів;
- заміна вікон і дверей;
- модернізація систем опалення та вентиляції;
- встановлення енергоефективного освітлення;
- облаштування елементів доступності.
Умови покращено для понад 1100 дітей та 250 працівників. Заходи дозволять скоротити споживання енергії щонайменше на 20%.
Оновлення тролейбусного парку
Завдяки міжнародній підтримці у Тернополі вийшли на маршрути 17 нових низькопідлогових тролейбусів виробництва львівського підприємства "Електрон". Закупівлю здійснено в межах проєкту Ukraine Urban Public Transport Project II (UUPTP II) із загальним бюджетом €200 млн.
Новий рухомий склад оснащений:
- системами кондиціонування та опалення;
- інформаційними табло;
- GPS-навігацією;
- відеоспостереженням;
- пандусами для маломобільних пасажирів.
"Відновлення України починається зі спроможних громад... Важливо, що такі проєкти також підтримують українське виробництво, адже нові тролейбуси для Тернополя виготовлені в Україні", — зазначив міністр Микола Калашник.
З початку повномасштабного вторгнення ЄІБ надав Україні €4,5 млрд на підтримку та відновлення критичної інфраструктури.
У свою чергу міжнародні партнери наголосили на важливості підтримки місцевих громад. "У Тернополі наше фінансування допомагає реалісовувати конкретні зміни, завдяки яким базові послуги стають більш екологічними, ефективними та доступними", — заявив віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Карл Негаммер.
Нагадаємо, у червні Тернопіль отримав перші 5 із 44 замовлених тролейбусів львівського заводу "Електрон". Виконання цього найбільшого контракту українського машинобудування фінансує Європейський інвестиційний банк.