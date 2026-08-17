Модернізація садків та 17 нових тролейбусів: Тернопіль оновив інфраструктуру за кошти ЄС (ФОТО)

У Тернополі за фінансової підтримки ЄС та Європейського інвестиційного банку завершили модернізацію чотирьох дитячих садків і вивели на маршрути 17 нових тролейбусів "Електрон".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Модернізація дитячих садків

У межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України (UMIP) із бюджетом €400 млн у Тернополі комплексно оновили чотири дитячі садки.

У закладах виконали такі роботи:

утеплення фасадів;

заміна вікон і дверей;

модернізація систем опалення та вентиляції;

встановлення енергоефективного освітлення;

облаштування елементів доступності.

Фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України

Умови покращено для понад 1100 дітей та 250 працівників. Заходи дозволять скоротити споживання енергії щонайменше на 20%.

Оновлення тролейбусного парку

Завдяки міжнародній підтримці у Тернополі вийшли на маршрути 17 нових низькопідлогових тролейбусів виробництва львівського підприємства "Електрон". Закупівлю здійснено в межах проєкту Ukraine Urban Public Transport Project II (UUPTP II) із загальним бюджетом €200 млн.

Новий рухомий склад оснащений:

системами кондиціонування та опалення;

інформаційними табло;

GPS -навігацією;

відеоспостереженням;

пандусами для маломобільних пасажирів.

Тернопіль оновив парк тролейбусів

"Відновлення України починається зі спроможних громад... Важливо, що такі проєкти також підтримують українське виробництво, адже нові тролейбуси для Тернополя виготовлені в Україні", — зазначив міністр Микола Калашник.

З початку повномасштабного вторгнення ЄІБ надав Україні €4,5 млрд на підтримку та відновлення критичної інфраструктури.

У свою чергу міжнародні партнери наголосили на важливості підтримки місцевих громад. "У Тернополі наше фінансування допомагає реалісовувати конкретні зміни, завдяки яким базові послуги стають більш екологічними, ефективними та доступними", — заявив віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Карл Негаммер.

Нагадаємо, у червні Тернопіль отримав перші 5 із 44 замовлених тролейбусів львівського заводу "Електрон". Виконання цього найбільшого контракту українського машинобудування фінансує Європейський інвестиційний банк.