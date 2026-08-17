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Модернізація садків та 17 нових тролейбусів: Тернопіль оновив інфраструктуру за кошти ЄС (ФОТО)

дитячий садок
За підтримки ЄІБ та ЄС у Тернополі модернізували 4 дитячі садки / Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту

У Тернополі за фінансової підтримки ЄС та Європейського інвестиційного банку завершили модернізацію чотирьох дитячих садків і вивели на маршрути 17 нових тролейбусів "Електрон".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Модернізація дитячих садків

У межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України (UMIP) із бюджетом €400 млн у Тернополі комплексно оновили чотири дитячі садки.

У закладах виконали такі роботи:

  • утеплення фасадів; 
  • заміна вікон і дверей; 
  • модернізація систем опалення та вентиляції; 
  • встановлення енергоефективного освітлення; 
  • облаштування елементів доступності.
Фото 2 — Модернізація садків та 17 нових тролейбусів: Тернопіль оновив інфраструктуру за кошти ЄС (ФОТО)
Фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України

Умови покращено для понад 1100 дітей та 250 працівників. Заходи дозволять скоротити споживання енергії щонайменше на 20%.

Оновлення тролейбусного парку

Завдяки міжнародній підтримці у Тернополі вийшли на маршрути 17 нових низькопідлогових тролейбусів виробництва львівського підприємства "Електрон". Закупівлю здійснено в межах проєкту Ukraine Urban Public Transport Project II (UUPTP II) із загальним бюджетом €200 млн.

Новий рухомий склад оснащений:

  • системами кондиціонування та опалення; 
  • інформаційними табло; 
  • GPS-навігацією; 
  • відеоспостереженням; 
  • пандусами для маломобільних пасажирів.
Фото 3 — Модернізація садків та 17 нових тролейбусів: Тернопіль оновив інфраструктуру за кошти ЄС (ФОТО)
Тернопіль оновив парк тролейбусів

"Відновлення України починається зі спроможних громад... Важливо, що такі проєкти також підтримують українське виробництво, адже нові тролейбуси для Тернополя виготовлені в Україні", — зазначив міністр Микола Калашник.

З початку повномасштабного вторгнення ЄІБ надав Україні €4,5 млрд на підтримку та відновлення критичної інфраструктури.

У свою чергу міжнародні партнери наголосили на важливості підтримки місцевих громад. "У Тернополі наше фінансування допомагає реалісовувати конкретні зміни, завдяки яким базові послуги стають більш екологічними, ефективними та доступними", — заявив віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Карл Негаммер.

Нагадаємо, у червні Тернопіль отримав перші 5 із 44 замовлених тролейбусів львівського заводу "Електрон". Виконання цього найбільшого контракту українського машинобудування фінансує Європейський інвестиційний банк.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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