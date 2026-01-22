В трех областях обесточены потребители: в Киеве ситуация остается сложной

В результате ночной атаки врага на утро 22 января обесточены потребители в Одесской, Харьковской и Запорожской области.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, аварийно-восстановительные работы начаты везде, где это позволяет ситуация безопасности.

Ситуация в энергосистеме

Некрасов подчеркнул, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. В настоящее время продолжается ликвидация последствий постоянных атак России на объекты энергетической инфраструктуры, а ремонтные бригады энергетиков и теплокоммунэнерго работают непрерывно.

Замминистра отметил, что в Киеве и Киевской области ситуация остается сложной. Над восстановлением света и тепла в столице трудятся более 160 бригад. Частично стабилизирована работа теплогенерации, на критических объектах задействованы генераторы, развернуты пункты помощи ГСЧС.

Графики отключений

Некрасов напомнил, что графики почасовых отключений временно бездействуют в Киеве и области и в Одесской области.

В большинстве регионов в связи с перегрузкой оборудования в условиях высокого уровня потребления вынужденно применяются аварийные отключения. Возврат к прогнозируемым почасовым графикам отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Также из-за сложных погодных условий обесточены 11 населенных пунктов в Полтавской области, ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Что будет означать чрезвычайное положение в энергетике, читайте в материале Delo.ua.