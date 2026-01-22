У трьох областях знеструмлені споживачі: у Києві ситуація залишається складною

Внаслідок нічної атаки ворога на ранок 22 січня знеструмлені споживачі на Одещині, Харківщині та у Запорізькій області.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи розпочаті скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Ситуація в енергосистемі

Некрасов наголосив, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Наразі триває ліквідація наслідків постійних атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури, а ремонтні бригади енергетиків та теплокомуненерго працюють безперервно..

Заступник міністра зауважив, що у Києві та Київській області ситуація залишається складною. Над відновленням світла та тепла у столиці працюють понад 160 бригад. Частково стабілізовано роботу теплогенерації, на критичних об’єктах задіяні генератори, розгорнуті пункти допомоги ДСНС.

Графіки відключень

Некрасов нагадав, що графіки погодинних відключень тимчасово не діють Києві та області і на Одещині.

У більшості регіонів у зв’язку з перевантаженням обладнання в умовах високого рівня споживання вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Також через складні погодні умови знеструмлено 11 населених пунктів на Полтавщині, ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Що означатиме надзвичайний стан в енергетиці, читайте в матеріалі Delo.ua.