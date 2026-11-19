Правительство утвердило правила, по которым будут определять стратегические и критические полезные ископаемые. Это позволит оценивать, от каких ресурсов зависит украинская промышленность и какие из них могут оказаться под угрозой дефицита из-за перебоев со снабжением.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды.

Методика включает металлические руды, неметаллические полезные ископаемые общегосударственного значения и их полезные компоненты. По ней будут формироваться перечни стратегического и критического сырья, а также будут оцениваться риски перебоев со снабжением как самих ископаемых, так и продукции их переработки.

Результаты оценки будут использоваться для подготовки мероприятий, которые помогут предотвращать дефицит сырья и реагировать на перебои. Единые правила также должны сделать более понятными критерии, по которым государство будет определять значение тех или иных ресурсов.

"Для промышленности стабильная поставка сырья — одно из условий непрерывной работы. Единственная методика поможет определять, от каких ресурсов зависит производство, и заблаговременно оценивать, где перебои со снабжением могут иметь наибольшие последствия", — отметил замминистра Виталий Киндратов.

Для компаний, планирующих вкладывать средства в добычу и переработку полезных ископаемых в Украине, методика должна установить понятные правила определения стратегического и критического значения ресурсов.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачены масштабные факты незаконной добычи полезных ископаемых, в результате которых государству нанесен ущерб более чем на 1,5 млрд грн.