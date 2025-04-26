В Украине работают более 100 компаний с бельгийскими инвестициями

В Украине сегодня работает более 100 предприятий с бельгийским капиталом, которые в прошлом году перечислили в бюджет более 720 миллионов гривен в виде налогов.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко во время встречи с представителями бельгийского бизнеса.

По его словам, этот формат диалога был согласован еще во время нашей первой встречи с Послом Бельгии в Украине Люком Якобсом. Повышение открытости и системности во взаимодействии с международным бизнесом будет способствовать привлечению новых инвестиций, развитию производственных мощностей и созданию новых рабочих мест.

В ходе встречи обсуждались пути улучшения бизнес-среды, оперативное урегулирование налоговых вопросов и налаживание системной коммуникации.

В ходе обсуждения участники затронули многие актуальные для бизнеса темы:

администрирование НДС и его возврат;

налоговые проверки – подходы к их назначению, открытость процедур, коммуникация с плательщиками;

работа "Клуба белого бизнеса";

функционирование электронных сервисов ДПС;

особенности налогообложения в военных условиях;

вопросы взаимодействия с территориальными подразделениями налоговой;

новые сервисы, внедряемые в рамках реформы ГНС.

"Отработали каждый конкретный кейс, по которому возникали вопросы. Договорились также о дальнейшей системной коммуникации. Благодарен Посольству Бельгии в Украине за поддержку, а представителям бельгийских компаний – за открытость, доверие и стремление развивать бизнес в Украине", – подчеркнул Руслан Кравченко.

Напомним, Кабмин обновил условия реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями, позволив инвесторам приступать к вложению средств еще до официальной подачи заявки на государственную поддержку.