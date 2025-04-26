В Україні працюють понад 100 компаній з бельгійськими інвестиціями

В Україні сьогодні працює понад 100 підприємств із бельгійським капіталом, які протягом минулого року перерахували до бюджету понад 720 мільйонів гривень у вигляді податків.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко під час зустрічі з представниками бельгійського бізнесу.

За його словами, цей формат діалогу був узгоджений ще під час нашої першої зустрічі з Послом Бельгії в Україні Люком Якобсом. Підвищення відкритості та системності у взаємодії з міжнародним бізнесом сприятиме залученню нових інвестицій, розвитку виробничих потужностей та створенню нових робочих місць.

Під час зустрічі обговорювалися шляхи поліпшення бізнес-середовища, оперативне врегулювання податкових питань та налагодження системної комунікації.

Під час обговорення учасники торкнулися багатьох актуальних для бізнесу тем:

адміністрування ПДВ та його повернення;

податкові перевірки — підходи до їх призначення, відкритість процедур, комунікація з платниками;

робота "Клубу білого бізнесу";

функціонування електронних сервісів ДПС;

особливості оподаткування у воєнних умовах;

питання взаємодії з територіальними підрозділами податкової;

нові сервіси, які впроваджуються в межах реформи ДПС.

"Відпрацювали кожен конкретний кейс, по якому виникали питання. Домовилися також про подальшу системну комунікацію. Вдячний Посольству Бельгії в Україні за підтримку, а представникам бельгійських компаній – за відкритість, довіру та прагнення розвивати бізнес в Україні", – наголосив Руслан Кравченко.

Нагадаємо, Кабмін оновив умови реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями, дозволивши інвесторам розпочинати вкладення коштів ще до офіційної подачі заявки на державну підтримку.