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В Україні працюють понад 100 компаній з бельгійськими інвестиціями

Руслан Кравченко
Руслан Кравченко розповів про нові інвестиції/ДПС

В Україні сьогодні працює понад 100 підприємств із бельгійським капіталом, які протягом минулого року перерахували до бюджету понад 720 мільйонів гривень у вигляді податків.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко під час зустрічі з представниками бельгійського бізнесу.

За його словами, цей формат діалогу був узгоджений ще під час нашої першої зустрічі з Послом Бельгії в Україні Люком Якобсом. Підвищення відкритості та системності у взаємодії з міжнародним бізнесом сприятиме залученню нових інвестицій, розвитку виробничих потужностей та створенню нових робочих місць.

Під час зустрічі обговорювалися шляхи поліпшення бізнес-середовища, оперативне врегулювання податкових питань та налагодження системної комунікації. 

Під час обговорення учасники торкнулися багатьох актуальних для бізнесу тем:

  • адміністрування ПДВ та його повернення;
  • податкові перевірки — підходи до їх призначення, відкритість процедур, комунікація з платниками;
  • робота "Клубу білого бізнесу";
  • функціонування електронних сервісів ДПС;
  • особливості оподаткування у воєнних умовах;
  • питання взаємодії з територіальними підрозділами податкової;
  • нові сервіси, які впроваджуються в межах реформи ДПС.

"Відпрацювали кожен конкретний кейс, по якому виникали питання. Домовилися також про подальшу системну комунікацію. Вдячний Посольству Бельгії в Україні за підтримку, а представникам бельгійських компаній – за відкритість, довіру та прагнення розвивати бізнес в Україні", – наголосив Руслан Кравченко.  

Нагадаємо, Кабмін оновив умови реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями, дозволивши інвесторам розпочинати вкладення коштів ще до офіційної подачі заявки на державну підтримку.

Автор:
Тетяна Бесараб