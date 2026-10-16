В Украине испытывают дрон для эвакуации раненых с передовой: характеристики и цена StarGate

Украинская оборонная компания SkyFall разработала и передала военным на испытания беспилотнику StarGate, который может полностью изменить эвакуацию на поле боя. Аппарат развивает скорость до 105 км/ч и может перевозить до 150 кг.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Associated Press.

Как работает StarGate

Дрон был разработан после обращения военных, которым нужен был более быстрый способ эвакуации раненых. По данным AP, наземной технике из-за сложного рельефа и риска атак беспилотников требуется от двух до трех часов, чтобы добраться до позиции. StarGate способен преодолевать расстояние 10 км за несколько минут.

Беспилотник использует спутниковую связь Starlink, собственную систему связи L-Link и программное обеспечение с искусственным интеллектом. Оператор управляет аппаратом, а функции на основе ИИ должны помогать ему работать при отсутствии GPS или при глушении или замене навигационного сигнала .

Если связь полностью исчезает, дрон может проложить маршрут обратно в безопасную зону. Он разработан для работы в дождь и снег, а для ночных миссий оборудован тепловизионными камерами.

Во время демонстрации разработчики также показали систему противодействия FPV-дронам: аппарат развернул сетку для перехвата приблизившегося к нему беспилотника . По заявлению SkyFall, StarGate также может продолжать полет после потери одного из кронштейнов . В то же время компания не предоставила данные, показывающие, насколько надежно он может выдерживать повреждения в боевых условиях. На этой неделе дрон приступил к испытаниям на передовой.

Сколько стоит дрон и когда его оценят

По данным AP, компания оценивает, что каждая система будет стоить не менее 50 000 долларов в зависимости от комплектации. SkyFall планирует выйти на объем производства до 1000 единиц в месяц до конца 2026 года.

Однако эффективность StarGate еще предстоит проверить на фронте. Военные считают, что для оценки работы системы требуется минимум месяц испытаний и достаточно статистических данных. Результаты анализа пока не обнародовали.

Напомним, в октябре Министерство обороны Японии заключило контракт на закупку дронов-перехватчиков украинской оборонной компании SkyFall .