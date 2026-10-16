В Україні випробовують дрон для евакуації поранених з передової: характеристики та ціна StarGate

Українська оборонна компанія SkyFall розробила і передала військовим на випробування безпілотник StarGate, який може повністю змінити евакуацію на полі бою. Апарат розвиває швидкість до 105 км/год і може перевозити до 150 кг.

Як пише Dilo, про це повідомляє Associated Press.

Як працює StarGate

Дрон розробили після звернення військових, яким потрібен був швидший спосіб евакуації поранених. За даними AP, наземній техніці через складний рельєф і ризик атак безпілотників потрібно від двох до трьох годин, щоб дістатися позиції. StarGate здатен долати відстань 10 км за кілька хвилин.

Безпілотник використовує супутниковий зв’язок Starlink, власну систему зв’язку L-Link і програмне забезпечення зі штучним інтелектом. Оператор керує апаратом, а функції на основі ШІ мають допомагати йому працювати за відсутності GPS або в разі глушіння чи підміни навігаційного сигналу.

Якщо зв’язок повністю зникає, дрон може прокласти маршрут назад до безпечної зони. Він розроблений для роботи в дощ і сніг, а для нічних місій оснащений тепловізійними камерами.

Під час демонстрації розробники також показали систему протидії FPV-дронам: апарат розгорнув сітку для перехоплення безпілотника, який наблизився до нього. За заявою SkyFall, StarGate також може продовжувати політ після втрати одного з кронштейнів. Водночас компанія не надала даних, які б показували, наскільки надійно він може витримувати пошкодження в бойових умовах. Цього тижня дрон розпочав випробування на передовій.

Скільки коштує дрон і коли його оцінять

За даними AP, компанія оцінює, що кожна система коштуватиме щонайменше 50 000 доларів, залежно від комплектації. SkyFall планує вийти на обсяги виробництва до 1000 одиниць на місяць до кінця 2026 року.

Однак ефективність StarGate ще належить перевірити на фронті. Військові вважають, що для оцінювання роботи системи потрібно щонайменше місяць випробувань і достатньо статистичних даних. Результати аналізу поки не оприлюднили.

Нагадаємо, у жовтні Міністерство оборони Японії уклало контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів української оборонної компанії SkyFall.