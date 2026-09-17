В Украине изменили условия критичности для аграриев: что ждет малые фермы

С 18 октября 2026 г. в Украине заработают новые критерии определения предприятий, которые имеют важное значение для аграрной отрасли в особый период. Соответствующий указ №11 Министерство аграрной политики и продовольствия подписало 2 сентября 2026 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщил Всеукраинский аграрный совет (ВАР).

Согласно новым правилам, возделывание сельскохозяйственных угодий площадью от 200 гектаров больше не является единственным условием для соответствия отраслевым критериям. Теперь альтернативой может выступать годовой доход предприятия на уровне не менее 20 миллионов гривен.

Кроме того, для хозяйств, специализирующихся на выращивании многолетних насаждений, введено отдельное требование относительно минимальной площади в 50 гектаров.

Как отметила консультант ВАР по вопросам учета и налогообложения Леся Панкратова, благодаря таким изменениям малые фермерские хозяйства, которые обрабатывают менее 200 гектаров, но отвечают другим показателям, смогут подтвердить свое значение для отрасли и в дальнейшем претендовать на статус критически важных.

В ВАР подчеркнули, что ранее системно поднимали вопрос о расширении возможностей для небольших производителей в рамках механизма бронирования и определения критичности.

Напомним, ранее сообщалось, какие реформы и вызовы ждут украинский агросектор. Украина начала практический этап подготовки к членству в Европейском Союзе. В рамках аграрного блока отечественный агропромышленный комплекс должен подготовиться к работе по строгим правилам единого европейского рынка. Это откроет для Украины доступ к 440 миллионам новых потребителей, однако потребует выполнения 16 четких индикаторов.