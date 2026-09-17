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В Україні змінили умови критичності для аграріїв: що чекає на малі ферми

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Малі фермери отримали нові критерії критичності від Мінагро / Depositphotos

З 18 жовтня 2026 року в Україні запрацюють нові критерії визначення підприємств, які мають важливе значення для аграрної галузі в особливий період. Відповідний наказ №11 Міністерство аграрної політики та продовольства підписало 2 вересня 2026 року.

Як пише Dilo, про це повідомила Всеукраїнська аграрна рада (ВАР).

Згідно з новими правилами, обробіток сільськогосподарських угідь площею від 200 гектарів більше не є єдиною умовою для відповідності галузевим критеріям. Тепер альтернативою може виступати річний дохід підприємства на рівні не менше 20 мільйонів гривень.

Окрім цього, для господарств, що спеціалізуються на вирощуванні багаторічних насаджень, запроваджено окрему вимогу щодо мінімальної площі у 50 гектарів.

Як зазначила консультантка ВАР з питань обліку та оподаткування Леся Панкратова, завдяки таким змінам малі фермерські господарства, які обробляють менш ніж 200 гектарів, але відповідають іншим показникам, зможуть підтвердити своє значення для галузі та надалі претендувати на статус критично важливих.

У ВАР наголосили, що раніше системно порушували питання про розширення можливостей для невеликих виробників у межах механізму бронювання та визначення критичності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, які реформи та виклики чекають на український агросектор. Україна розпочала практичний етап підготовки до членства в Європейському Союзі. У межах аграрного блоку вітчизняний агропромисловий комплекс має підготуватися до роботи за суворими правилами єдиного європейського ринку. Це відкриє для України доступ до 440 мільйонів нових споживачів, проте вимагатиме виконання 16 чітких індикаторів.

Автор:
Тетяна Бесараб

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