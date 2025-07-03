В Украине изменят методику распределения объемов потребленных коммунальных услуг: что известно

Министерство развития общин и территорий Украины начинает процесс публичных консультаций по проекту изменений в Методику распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг.

Отмечается, что цель такого шага – создать более современный, гибкий и понятный механизм начислений для всех потребителей.

Несовершенство действующих правил

За последние годы Минразвития получало много обращений от ОСМД и владельцев нежилых помещений в жилых домах по поводу несовершенства действующих правил.

Среди основных проблем:

недостаточная гибкость формул,

отсутствие учета особенностей каждого здания,

непрозрачность использования данных для расчетов

Что предлагают изменить

Понимая остроту проблемы и важность создания равных условий, Министерство разработало комплексный проект изменений, предлагающий конкретные решения на самые болезненные вопросы.

Ключевые нововведения, предлагаемые проектом изменений:

Индивидуальный подход к нуждам бизнеса. Впервые появляется возможность определить индивидуальную минимальную долю потребления тепла для нежилых помещений. Если владелец провел энергоэффективные меры, он сможет заказать энергетический аудит. На его основе рассчитают справедливый минимальный объем тепла, что позволит избежать необоснованных доначислений.

Впервые появляется возможность определить индивидуальную минимальную долю потребления тепла для нежилых помещений. Если владелец провел энергоэффективные меры, он сможет заказать энергетический аудит. На его основе рассчитают справедливый минимальный объем тепла, что позволит избежать необоснованных доначислений. Прозрачные и точные расчеты Проект четко прописывает ответственность совладельцев за предоставление актуальных сведений об отопительной площади и характеристиках здания.

Проект четко прописывает ответственность совладельцев за предоставление актуальных сведений об отопительной площади и характеристиках здания. Больше возможностей для совладельцев. Совладельцы самостоятельно смогут определять долю тепла для общедомовых нужд и выбирать принцип распределения небаланса горячей и холодной воды.

В Минразвития отмечают, что полная отмена Методики создаст правовой вакуум и хаос в начислении коммунальных услуг. Поэтому усовершенствование существующих правил является единственным ответственным путем.

Напомним, с начала 2025 года было проведено 98 внеплановых проверок предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, чтобы определить, насколько законно и экономически обоснованно формируются, утверждаются и применяются тарифы для населения. Так, в 86 случаях из 98 (около 88%) выявлено несоблюдение требований законодательства. Чаще всего злоупотребления фиксировались по водоснабжению и водоотводу. По результатам проверок, украинцам вернут более 1 млн. грн.