В Україні змінять розподіл обсягів спожитих комунальних послуг між споживачами: що відомо

Міністерство розвитку громад та територій України розпочинає процес публічних консультацій щодо проєкту змін до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.

Зазначається, що мета такого кроку - створити більш сучасний, гнучкий і зрозумілий механізм нарахувань для всіх споживачів.

Недосконалість чинних правил

За останні роки Мінрозвитку отримувало багато звернень від ОСББ та власників нежитлових приміщень у житлових будинках щодо недосконалості чинних правил.

Серед основних проблем:

недостатня гнучкість формул,

відсутність урахування особливостей кожної будівлі,

непрозорість використання даних для розрахунків.

Що пропонують змінити

Розуміючи гостроту проблеми та важливість створення рівних умов, Міністерство розробило комплексний проєкт змін, який пропонує конкретні рішення на найболючіші питання. Передбачається, що відповідальне енергоспоживання стане вигідним, а розрахунки – зрозумілими.

Ключові нововведення, що пропонуються проєктом змін:

Індивідуальний підхід до потреб бізнесу. Вперше з’являється можливість визначати індивідуальну мінімальну частку споживання тепла для нежитлових приміщень. Якщо власник провів енергоефективні заходи, він зможе замовити енергетичний аудит. На його основі розрахують справедливий мінімальний обсяг тепла, що дозволить уникнути необґрунтованих донарахувань.

Вперше з’являється можливість визначати індивідуальну мінімальну частку споживання тепла для нежитлових приміщень. Якщо власник провів енергоефективні заходи, він зможе замовити енергетичний аудит. На його основі розрахують справедливий мінімальний обсяг тепла, що дозволить уникнути необґрунтованих донарахувань. Прозорі та точні розрахунки. Проєкт чітко прописує відповідальність співвласників за надання актуальних відомостей про опалювальну площу та характеристики будівлі. Якщо дані не надані – виконавець послуг має право самостійно провести обстеження. Це допоможе уникнути використання застарілої інформації.

Проєкт чітко прописує відповідальність співвласників за надання актуальних відомостей про опалювальну площу та характеристики будівлі. Якщо дані не надані – виконавець послуг має право самостійно провести обстеження. Це допоможе уникнути використання застарілої інформації. Більше можливостей для співвласників. Співвласники самостійно зможуть визначати частку тепла для загальнобудинкових потреб і обирати принцип розподілу небалансу гарячої та холодної води.

У Мінрозвитку наголошують, що повне скасування Методики створить правовий вакуум та хаос у нарахуванні комунальних послуг. Тому вдосконалення існуючих правил є єдиним відповідальним шляхом.