В Украине изменят правила финансирования общин: вместо отдельных проектов, на которые выделяют средства в последний момент, будут поддерживать комплексные программы развития. Это подразумевает реформа Государственного фонда регионального развития (ДФРР).

Как пишет Dilo, основные направления реформы сообщил министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Виталий Безгин.

"Мы отказываемся от практики планирования в последний момент, влияющей на качество заявок от общин. Реформирование Фонда обеспечит понятные правила, четкий фокус на приоритетах, синхронизацию проектов со стратегиями развития", - подчеркнул Безгин.

Почему меняют правила

Первый цикл распределения средств Фонда в 2026 году выявил несколько проблем. Общества подали запросы более чем на 10 млрд грн, тогда как в государственном бюджете предусмотрели только 2 млрд грн. Кроме того, местным властям не хватало времени на подготовку проектной документации, а высокий рейтинг отдельного проекта не гарантировал финансирование.

По словам министра, во время подготовки госбюджета ко второму чтению Минрегион предложил дополнительно выделить в Фонд 3 млрд грн в 2027 году. Если предложение будет поддержано, общий объем финансирования будет составлять 5 млрд грн.

На что направят деньги в 2027 году

Для ДФРР определили четыре приоритета:

реабилитационные заведения для военнослужащих;

создание безбарьерной среды;

строительство и ремонт укрытий;

проекты по организации горячего питания в школах

Также планируется перейти к многолетнему планированию, чтобы общины имели больше времени на подготовку крупных проектов. Они будут согласовываться со стратегиями развития общин, регионов и государства.

Как изменят распределение средств

Размер финансирования и обязательного взноса местного бюджета будут определяться с учетом функционального типа территории, ситуации безопасности и социально-экономических условий. Для всех общин действует требование софинансирования на уровне не менее 10%.

Кроме того, ДФРР предлагают превратить в отдельное учреждение – Национальный фонд регионального развития. У него будет наблюдательный совет, дирекция и мониторинговый комитет, а финансирование сможет получать не только из госбюджета, но и через международную помощь, гранты, взносы и займы.

Реформа должна приблизить управление региональным развитием к модели ЕС и создать условия для привлечения дополнительных инвестиций.

Напомним, в ноябре на нужды украинских общин правительство дополнительно направило 1,8 млрд грн из Государственного фонда регионального развития. Финансирование получат 113 проектов, самостоятельно определивших местные общины.