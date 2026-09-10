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В Украине изменяют контроль за ветпрепаратами в мясе, молоке и яйцах

В Украине изменяют контроль за ветпрепаратами в мясе, молоке и яйцах
В Украине изменяют контроль за ветпрепаратами в мясе, молоке и яйцах / Минэкономики

Кабинет министров 9 сентября утвердил новый порядок определения максимально допустимых остатков фармакологически активных веществ в мясе, молоке, яйцах и других пищевых продуктах животного происхождения. Предельные уровни будут устанавливаться на основе научной оценки рисков для здоровья человека.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минэкономики.

Новый порядок определяет требования к подаче заявлений и научного досье на фармакологически активные вещества, используемые в ветеринарных лекарственных средствах.

Перед установлением допустимого уровня остатков таких веществ будет производиться оценка потенциального воздействия на здоровье человека.

Правила распространяются на продукты животного происхождения и должны унифицировать подход к контролю остатков ветеринарных препаратов в пищевых продуктах.

Постановление гармонизирует законодательство Украины с Регламентом ЕС №470/2009. Для производителей и экспортеров это означает дальнейшее приближение требований к действующим на европейском рынке.

Напомним, в 2026 году Украина уже обновляла правила ветеринарной медицины. С 1 марта вступил в силу новый закон, который, в частности, предусмотрел лицензирование этапов обращения ветеринарных препаратов и внедрение системы фармаконадзора.

Автор:
Татьяна Гойденко

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