В Україні змінюють контроль за ветпрепаратами у м'ясі, молоці та яйцях

Кабінет міністрів 9 вересня затвердив новий порядок визначення максимально допустимих залишків фармакологічно активних речовин у м'ясі, молоці, яйцях та інших харчових продуктах тваринного походження. Граничні рівні встановлюватимуть на основі наукової оцінки ризиків для здоров'я людини.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінекономіки.

Новий порядок визначає вимоги до подання заяв і наукового досьє на фармакологічно активні речовини, які використовуються у ветеринарних лікарських засобах.

Перед встановленням допустимого рівня залишків таких речовин проводитимуть оцінку потенційного впливу на здоров'я людини.

Правила поширюються на продукцію тваринного походження та мають уніфікувати підхід до контролю залишків ветеринарних препаратів у харчових продуктах.

Постанова гармонізує українське законодавство з Регламентом ЄС №470/2009. Для виробників та експортерів це означає подальше наближення вимог до тих, що діють на європейському ринку.

Нагадаємо, у 2026 році Україна вже оновлювала правила ветеринарної медицини. Із 1 березня набув чинності новий закон, який, зокрема, передбачив ліцензування етапів обігу ветеринарних препаратів та запровадження системи фармаконагляду.