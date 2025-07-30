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В Украине кассовые обороты банков взлетели на 10%: откуда поступает и куда идет наличка

наличные
Банки фиксируют значительный рост поступлений и выдачи наличных денег

За первое полугодие 2025 года кассовые обороты банков значительно выросли. За январь-июнь текущего года в кассы банков поступило 1427,8 млрд грн наличных, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Отмечается, что выдача наличных из касс банков за тот же период также увеличилась, достигнув 1 473,7 млрд грн, что на 9,7% больше, чем в прошлом году.

Основные направления выдачи наличных

В первом полугодии 2025 года банки традиционно выдавали наибольшие объемы наличных денег по следующим операциям:

  • 85,0% от общего объема расходов – по операциям клиентов с использованием платежных карт.
  • 5,2% от общего объема расходов – на покупку иностранной валюты у клиентов.
  • 3,4% общего объема расходов – для подкрепления операторов почтовой связи.

Главные источники поступлений наличных денег

Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков были:

  • 31,3% общего объема поступлений – торговая выручка.
  • 23,4% от общего объема поступлений – операции клиентов с использованием платежных карт.
  • 16,3% от общего объема поступлений – поступления от продаж иностранной валюты.
  • 13,6% общего объема поступлений – выручка от всех видов услуг.

"Увеличение объемов поступления наличных средств обусловлено положительной экономической активностью, которой способствовали, в частности, повышение заработной платы и социальных выплат населению, устойчивый потребительский спрос на товары и услуги", - отметили в НБУ.

Фото 2 — В Украине кассовые обороты банков взлетели на 10%: откуда поступает и куда идет наличка

Ранее сообщалось, что на 1 июля 2025 года сумма наличных, которая находилась в обращении в Украине, составила 859,9 млрд гривен. Это на 37,5 млрд грн или на 4,6% больше, чем на 1 января 2025 года (822,4 млрд грн).

Автор:
Татьяна Бессараб