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В Україні касові обороти банків злетіли на 10%: звідки надходить і куди йде готівка

готівка
Банки фіксують значне зростання надходжень та видачі готівки

За перше півріччя 2025 року касові обороти банків значно зросли. За січень-червень поточного року до кас банків надійшло 1 427,8 млрд грн готівки, що на 9,2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Зазначається, що видача готівки з кас банків за той же період також збільшилася, досягнувши 1 473,7 млрд грн, що на 9,7% більше, ніж минулого року.  

Основні напрямки видачі готівки

У першому півріччі 2025 року банки традиційно видавали найбільші обсяги готівки за такими операціями:

  • 85,0% від загального обсягу видатків – за операціями клієнтів із використанням платіжних карток.
  • 5,2% від загального обсягу видатків – для придбання іноземної валюти в клієнтів.
  • 3,4% від загального обсягу видатків – для підкріплення операторів поштового зв’язку.

Головні джерела надходжень готівки

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були:

  • 31,3% від загального обсягу надходжень – торговельна виручка.
  • 23,4% від загального обсягу надходжень – операції клієнтів з використанням платіжних карток.
  • 16,3% від загального обсягу надходжень – надходження від продажу іноземної валюти.
  • 13,6% від загального обсягу надходжень – виручка від усіх видів послуг.

"Збільшення обсягів надходження готівки зумовлено позитивною економічною активністю, якій сприяли, зокрема, підвищення заробітної плати та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги", - зазначитли в НБУ. 

Фото 2 — В Україні касові обороти банків злетіли на 10%: звідки надходить і куди йде готівка

Раніше повідомлялось, що на 1 липня 2025 року сума готівки, яка перебувала в обігу в Україні, становила 859,9 млрд гривень. Це на 37,5 млрд грн або на 4,6% більше, ніж станом на 1 січня 2025 року (822,4 млрд грн).

Автор:
Тетяна Бесараб