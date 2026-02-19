В Украине могут разрешить бизнес без регистрации ФЛП: детали законопроекта

Верховная Рада возобновила рассмотрение законопроекта, который может разрешить украинцам вести отдельные виды предпринимательской деятельности без регистрации физического лица-предпринимателя (ФЛП).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Законопроектом №8143 "О свободе предпринимательской (экономической) деятельности домохозяйств" предлагается осуществлять предпринимательскую (экономическую) деятельность домохозяйством без регистрации физического лица - предпринимателя при условии:

представление годовой налоговой декларации домохозяйства;

ведение такой предпринимательской (экономической) деятельности только членами домохозяйства;

годовой доход от экономической деятельности домохозяйства не превышает 8 миллионов гривен.

Какие услуги разрешены

Без регистрации ФЛП домохозяйство может заниматься следующими видами деятельности:

парикмахерские и косметологические услуги;

юридические консультации;

услуги домашней прислуги;

уход за больными или немощными лицами;

предоставление индивидуальных уроков (репетитора);

индивидуальное воспитание детей (гувернер);

услуги, связанные с очисткой и уборкой помещений по индивидуальному заказу;

ремонт обуви, одежды, бытовых текстильных и трикотажных изделий, ковров и ковровых изделий, кожаных, галантерейных и дорожных изделий, мебели, радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры, электробытовой техники и других бытовых и офисных приборов, часов, других предметов личного пользования;

техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов;

услуги по стирке и глажке белья и других текстильных изделий;

розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами из лотков и рынках;

услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;

услуги по перевозке груза;

деятельность в сфере ресторанного хозяйства;

услуги по эстетической косметологии, кроме подлежащих лицензированию;

другие виды работ, к которым привлекаются члены этого домохозяйства, кроме видов деятельности, подлежащих лицензированию и относящихся к независимой профессиональной деятельности согласно закону.

Учет расходов

Законопроектом определяются принципы формирования доходной и расходной части домохозяйств. До расходной части относятся не только расходы по ведению предпринимательской (экономической) деятельности, но и расходы на содержание каждого члена домохозяйства в размере шестидесяти процентов от среднемесячной заработной платы за предыдущий год.

В то же время, законопроект определяет понятие «социального трансферта», для получения которого домохозяйство имеет составить годовую налоговую декларацию . Обязательность декларирования не касается лиц, получающих пенсионные выплаты и стипендии.

Идея упрощения мелкой предпринимательской деятельности обсуждается в Украине несколько лет. Сторонники инициативы считают, что она поможет легализовать малый семейный бизнес и уменьшить теневую экономику, тогда как критики предостерегают от возможных налоговых злоупотреблений и неравных условий конкуренции с действующими ФЛП.

Заметим, в январе 2026 года свою деятельность прекратили 17 709 ФЛП, больше всего – в Киеве и области и на Днепропетровщине.

В среднем, рядовой украинский ФЛП существует 2 года и 4 месяца. Долгожителями являются предприниматели, занимающиеся складской деятельностью, а наименее "живучими" оказались ФЛП-курьеры.