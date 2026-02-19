- Категория
В Украине могут разрешить бизнес без регистрации ФЛП: детали законопроекта
Верховная Рада возобновила рассмотрение законопроекта, который может разрешить украинцам вести отдельные виды предпринимательской деятельности без регистрации физического лица-предпринимателя (ФЛП).
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
Законопроектом №8143 "О свободе предпринимательской (экономической) деятельности домохозяйств" предлагается осуществлять предпринимательскую (экономическую) деятельность домохозяйством без регистрации физического лица - предпринимателя при условии:
- представление годовой налоговой декларации домохозяйства;
- ведение такой предпринимательской (экономической) деятельности только членами домохозяйства;
- годовой доход от экономической деятельности домохозяйства не превышает 8 миллионов гривен.
Какие услуги разрешены
Без регистрации ФЛП домохозяйство может заниматься следующими видами деятельности:
- парикмахерские и косметологические услуги;
- юридические консультации;
- услуги домашней прислуги;
- уход за больными или немощными лицами;
- предоставление индивидуальных уроков (репетитора);
- индивидуальное воспитание детей (гувернер);
- услуги, связанные с очисткой и уборкой помещений по индивидуальному заказу;
- ремонт обуви, одежды, бытовых текстильных и трикотажных изделий, ковров и ковровых изделий, кожаных, галантерейных и дорожных изделий, мебели, радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры, электробытовой техники и других бытовых и офисных приборов, часов, других предметов личного пользования;
- техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов;
- услуги по стирке и глажке белья и других текстильных изделий;
- розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами из лотков и рынках;
- услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;
- услуги по перевозке груза;
- деятельность в сфере ресторанного хозяйства;
- услуги по эстетической косметологии, кроме подлежащих лицензированию;
- другие виды работ, к которым привлекаются члены этого домохозяйства, кроме видов деятельности, подлежащих лицензированию и относящихся к независимой профессиональной деятельности согласно закону.
Учет расходов
Законопроектом определяются принципы формирования доходной и расходной части домохозяйств. До расходной части относятся не только расходы по ведению предпринимательской (экономической) деятельности, но и расходы на содержание каждого члена домохозяйства в размере шестидесяти процентов от среднемесячной заработной платы за предыдущий год.
В то же время, законопроект определяет понятие «социального трансферта», для получения которого домохозяйство имеет составить годовую налоговую декларацию . Обязательность декларирования не касается лиц, получающих пенсионные выплаты и стипендии.
Идея упрощения мелкой предпринимательской деятельности обсуждается в Украине несколько лет. Сторонники инициативы считают, что она поможет легализовать малый семейный бизнес и уменьшить теневую экономику, тогда как критики предостерегают от возможных налоговых злоупотреблений и неравных условий конкуренции с действующими ФЛП.
Заметим, в январе 2026 года свою деятельность прекратили 17 709 ФЛП, больше всего – в Киеве и области и на Днепропетровщине.
В среднем, рядовой украинский ФЛП существует 2 года и 4 месяца. Долгожителями являются предприниматели, занимающиеся складской деятельностью, а наименее "живучими" оказались ФЛП-курьеры.