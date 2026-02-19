В Україні можуть дозволити бізнес без реєстрації ФОП: деталі законопроєкту

Верховна Рада відновила розгляд законопроєкту, який може дозволити українцям вести окремі види підприємницької діяльності без реєстрації фізичної особи-підприємця (ФОП).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Зазначається, що законопроєктом №8143 “Про свободу підприємницької (економічної) діяльності домогосподарств” пропонується здійснювати підприємницьку (економічну) діяльність домогосподарством без реєстрації фізичної особи - підприємця за умови:

подання річної податкової декларації домогосподарства;

ведення такої підприємницької (економічної) діяльності лише членами домогосподарства;

річний дохід від економічної діяльності домогосподарства не перевищує суму 8 мільйонів гривень.

Які послуги дозволені

Без реєстрації ФОП домогосподарство може займатися такими видами діяльності:

перукарські та косметологічні послуги;

юридичні консультації;

послуги домашньої прислуги;

догляд за хворими або немічними особами;

надання індивідуальних уроків (репетитора);

індивідуальне виховання дітей (гувернер);

послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням;

ремонт взуття, одягу, побутових текстильних та трикотажних виробів, килимів та килимових виробів, шкіряних, галантерейних та дорожніх виробів, меблів, радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури, електропобутової техніки та інших побутових та офісних приладів, годинників, інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

технічне обслуговування і ремонту музичних інструментів;

послуги з прання та прасування білизни та інших текстильних виробів;

роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами з лотків і на ринках;

послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

послуги з перевезення вантажу;

діяльність у сфері ресторанного господарства;

послуги з естетичної косметології, крім тих, що підлягають ліцензуванню;

інші види робіт, до яких залучаються члени цього домогосподарства, крім видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та відносяться до незалежної професійної діяльності відповідно до закону.

Облік витрат

Законопроектом визначаються принципи формування доходної та витратної частини домогосподарств. До витратної частини відносяться не лише витрати на ведення підприємницької (економічної) діяльності, а й витрати на утримання кожного члена домогосподарства у розмірі шістдесяти відсотків від середньомісячної заробітної плати за попередній рік.

Водночас, законопроект визначає поняття «соціального трансферту», для отримання якого домогосподарство має скласти річну податкову декларацію. Обов’язковість декларування не стосується осіб, що отримують пенсійні виплати та стипендії.

Ідея спрощення дрібної підприємницької діяльності обговорюється в Україні кілька років.Прихильники ініціативи вважають, що вона допоможе легалізувати малий сімейний бізнес і зменшити тіньову економіку, тоді як критики застерігають від можливих податкових зловживань і нерівних умов конкуренції з чинними ФОП.

Зауважимо, у січні 2026 року свою діяльність припинили 17 709 ФОПів, найбільше – у Києві та області та на Дніпропетровщині.

У середньому, пересічний український ФОП існує 2 роки та 4 місяці. Довгожителями є підприємці, що займаються складською діяльністю, а найменш "живучими" виявились ФОПи-кур'єри.