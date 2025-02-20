В Украине можно взять в аренду и лизинг машины разминирования: кто предоставляет такую услугу

Операторы противоминной деятельности могут взять в аренду машину разминирования. Два производителя техники на системной основе предлагают брать во временное пользование такие машины. Не покупка, а аренда в разы увеличивает возможности в противоминной деятельности.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Такую услугу запустила компания GCS Ukraine, представляющая швейцарско-немецкую компанию-производителя техники GSC. Уже подписан первый договор с международным оператором Danish Church Aid, который взял в аренду тяжелую машину разминирования GCS-200.

"Операторы смогут не покупать машину разминирования, а взять в аренду, что в разы увеличивает возможности в противоминной деятельности. Например, оператор, выигравший тендер на разминирование сельскохозяйственного участка может арендовать машину, пройти обучение, получить соответствующий сертификат, а после этого в разы быстрее закрыть договор на разминирование участка", — сказал заместитель Министра экономики Украины Игорь Безгоров.

По его словам, сейчас растет спрос на аренду подобной техники, что свидетельствует о развитии рынка гуманитарного разминирования.

Согласно договору, GCS Ukraine будет обучать персонал Danish Church Aid, осуществлять сопровождение во время аренды и обеспечивать необходимыми запасными частями. Кроме того, в будущем предусмотрена возможность выкупа противоминной машины.

"Аграрный сектор – это один из фундаментов нашей экономики, и каждый день задержки в очистке территорий от мин – это потери для людей и страны", – отметил генеральный директор Global Clearance Solutions в Украине Дмитрий Салимонов.

Возможность взять в лизинг машину разминирования "Змей" также запустила компания RoverTech, которая по данным Минфина заключила договор с одним из украинских банков.

Напомним, Министерство экономики Украины увеличивает поддержку инноваций, направленных на гуманитарное разминирование и запускает соответствующую платформу. Основные направления ее деятельности были представлены на сессии, посвященной применению инновационных технологий в сфере гуманитарного разминирования.