В Україні можна взяти в оренду та лізинг машини розмінування: хто надає таку послугу

Оператори протимінної діяльності можуть взяти в оренду машину розмінування. Два виробники техніки на системній основі пропонують брати у тимчасове користування такі машини. Не придбання, а оренда в рази збільшує можливості в протимінній діяльності.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Таку послугу запустила компанія GCS Ukraine, яка представляє швейцарсько-німецьку компанію-виробника техніки GSC. Наразі вже підписаний перший договір із міжнародним оператором Danish Church Aid, який взяв в оренду важку машину розмінування GCS-200.

"Змога для операторів не купувати машину розмінування, а взяти в оренду в рази збільшує можливості в протимінній діяльності. Наприклад, оператор, який виграв тендер на розмінування сільськогосподарської ділянки може орендувати машину, пройти навчання, отримати відповідний сертифікат, а після цього в рази швидше закрити договір на розмінування ділянки", – сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

За його словами, зараз зростає попит на оренду подібної техніки і це свідчить про розвиток ринку гуманітарного розмінування

Згідно із договором, GCS Ukraine навчатиме персонал Danish Church Aid, здійснюватиме супровід під час оренди та забезпечуватиме необхідними запасними частинами. Крім того, у майбутньому передбачена можливість викупу протимінної машини.

"Аграрний сектор – це один із фундаментів нашої економіки, і кожен день затримки в очищенні територій від мін – це втрати для людей та країни", – зазначив генеральний директор Global Clearance Solutions в Україні Дмитро Салімонов.

Можливість взяти в лізинг машину розмінування "Змій" запустила також компанія RoverTech, яка за даними Мінфіна уклала договір із одним з українських банків.

Нагадаємо, Міністерство економіки України збільшує підтримку інновацій, спрямованих на гуманітарне розмінування, та запускає відповідну платформу. Основні напрями її діяльності були представлені під час сесії, присвяченої застосуванню інноваційних технологій у сфері гуманітарного розмінування.